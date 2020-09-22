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    Чинний чемпіон України «Дніпро» вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА

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    Захисник&nbsp;&laquo;Дніпра&raquo; Генрі Дугат - Чинний чемпіон України «Дніпро» вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА
    Захисник «Дніпра» Генрі Дугат
    Світлина - basket.com.ua

    Україна залишилася без останнього представника в баскетбольній Лізі чемпіонів

    БК «Дніпро» зазнав поразки у півфіналі кваліфікаційного турніру до Ліги чемпіонів ФІБА від нідерландського «Гронінгена» (53:88). Матч відбувся у Нікосії.

    2:12 – саме такий невтішний рахунок для «Дніпра» був зафіксований після перших чотирьох хвилин зустрічі. Після тайм-ауту український клуб відповів точним дальнім, але дві втрати В’ячеслава Кравцова завадили «Дніпру» відігратися.

    Ще одна хвилинна пауза призвела до точних дальніх у виконанні Шунделя та Корнієнка (11:17). Швидкі прориви повернули «Гронінген» на перевагу в десять очок за підсумками першої чверті (16:26).

    У другій 10-хвилинці ситуація для українського колективу погіршилася. Тільки десять набраних очок і відставання виросло вдвічі – 26:53.

    По завершенню великої перерви команді Дениса Журавльова не знайшлося контраргументів – поразка 53:88.

    Примітно, що у складі «Гронінгена» виступає ексгравець НБА Дамьян Рудеж, який встиг свого часу пограти за «Орландо», «Міннесоту» та «Індіану».

    Таким чином «Дніпро» не зумів вийти у фінал відбіркового турніру та продовжить виступи у Кубку Європи ФІБА.

    Додамо, що в іншій півфінальній парі кваліфікаційної групи B зіграють місцевий «Керавнос» та грецький «Іракліс». Переможець групи отримає путівку в регулярний сезон Ліги чемпіонів.

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    Ліга чемпіонів баскетбол НБА В'ячеслав Кравцов БК Дніпро Денис Журавльов Анатолій Шундель
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