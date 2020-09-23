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    Єдиний афроамериканський пілот. Легендарний баскетболіст Джордан створить команду в NASCAR

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    Хемлін та Джордан анонсували нову команду в&nbsp;NASCAR&nbsp; - Єдиний афроамериканський пілот. Легендарний баскетболіст Джордан створить команду в NASCAR
    Хемлін та Джордан анонсували нову команду в NASCAR 
    Twitter Хемліна

    Дворазовий олімпійський чемпіон Джордан матиме команду в NASCAR

    Власник клубу Національної баскетбольної асоціації «Шарлотт Хорнетс» і шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан разом з американським гонщиком Денні Хемліном заснують нову команду в Національній асоціації гонок серійних автомобілів (NASCAR).

    Команда Джордана і Хемліна почне брати участь в гонках в 2021 році. Назва, виробник машини, а також спонсори будуть оголошені пізніше.

    Одним з пілотів команди стане єдиний темношкірий гонщик NASCAR Бубба Воллес, який вже оголосив, що покине свою колишню команду Richard Petty Motorsports в кінці сезону.

    «Коли я ріс в Північній Кароліні, мої батьки брали моїх братів, сестер і мене на гонки, тому я все своє життя був фанатом NASCAR. Можливість володіти власною гоночної командою в партнерстві з моїм другом Денні Хемліном і мати можливість отримати такого пілота, як Бубба Уоллас, дуже інтригує мене. Історично склалося так, що NASCAR боролася з расовою нерівністю. Зараз, як мені здається, ідеальний час для створення моєї команди, оскільки NASCAR розвивається все більше і більше, приймаючи соціальні зміни. На додаток до недавніх зобов'язань і пожертвам, які я зробив для боротьби з расизмом, я бачу в цьому шанс навчити нову аудиторію і відкрити більше можливостей для темношкірих в гонках», - повідомив Джордан.

    Зауважимо, що Джордан стає першим темношкірим власником гоночної команди на постійній основі в головній серії NASCAR з 1960-тих років, а Воллес стане єдиним темношкірим гонщиком NASCAR.

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    Джерело: NASCAR

    баскетбол НБА NASCAR Майкл Джордан «Шарлотт Горнетс»
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