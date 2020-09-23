«Денвер» скоротив відставання у серії фіналу конференції НБА (відео)



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Джеремі Грент та Майкл Портер відзначають успішні дії «Денвер Наггетс» Twitter Денвера

«Наггетс» повернули інтригу в серію плей-офф

«Лос-Анджелес Лейкерс» з рахунком 106:114 поступився «Денверу» у третьому матчі серії півфіналу плей-офф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

У дебюті зустрічі прохід Леброна Джеймса, його влучання із середньої дистанції та точний кидок із-за дуги влучання Денні Гріна дозволили «озерним» захопити лідерство – 8:2. Дальні влучання від Джеремі Гранта і Джамала Мюррея вирівняли становище на паркеті (12:12). Домінування сербського центрового Ніколи Йокіча дозволило «Денверу» отримати невелику перевагу за підсумками 12-хвилинки (29:27).

У перші три хвилини другої чверті «Наггетс» здійснили ривок 17:2 та захопили відчутне лідерство у рахунку – 44:29. Вперше за останні сім матчів плей-офф «Денвер» мав перевагу у рахунку після половини гри – 63:53.

Швидкі п’ять очок від Колдвела-Попа повернули «Лейкерс» до різниці в мінус п’ять у рахунку, але успішний відрізок від Гренту дозволив «Наггетс» отримати більш комфортну перевагу (71:59).

На початку четвертої чверті різниця у рахунку сягнула 20 очок, однак «Лейкерс» наблизилися до суперника на відстань одного точного кидка з гри. У вирішальні хвилини «Денвер» був результативнішим та завоював перемогу – 114:106.

Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, який оформив тріпл-дабл з 30 очок, 10 підбирань і 11 передач. У складі «Денвера» більше всіх набрав захисник Джамал Мюррей, який записав собі в актив 28 очок, вісім підбирань і 12 передач. Дабл-дабл оформив центровий команди Нікола Йокич (22 очка, 10 підбирань).

Зауважимо, що у серії фіналу Східної конференції «Маямі» виграє у «Бостона» - 2:1.