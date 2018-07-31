Книгу Володимира Кличка переклали українською та ще чотирма мовами



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Володимир Кличко

«Управління викликами» вийде німецькою, японською й англійською мовами

Нова книга легендарного українського боксера, дворазового чемпіона світу у суперважкій вазі, переможця Олімпіади-1996 Володимира Кличка, нещодавно представлена в Україні, у серпні вийде англійською мовою.

Усього ж книга «Управління викликами», яка майже відразу ж після виходу у світ потрапила у список бестселерів бізнес-літератури на Amazon, буде видана на п'яти мовах.

Про це розповів сам Володимир Кличко, інформує klitschko-brothers.com.

«У серпні буде опублікована англійська версія моєї книги «Управління викликами», у якій я розповідаю, як прийшов до свого внутрішнього стану», - сказав він.

«В цілому книга перекладена п'ятьма мовами: болгарською, українською, німецькою, японською та, як уже сказав, незабаром вийде англійською», - додав він.

«Це точно не художня книга, але вона дуже важлива для мене, як основа моєї теорії. «Управління викликами» – це тільки перший крок. Це означає, що рух іде», - зазначив Володимир.

Нагадаємо, Володимир Кличко не виключає свого повернення на ринг.