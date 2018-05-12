Володимир Кличко не виключає свого повернення на ринг

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Володимир Кличко. Фото: newsyac.com

За свою кар'єру Володимир Кличко здобув 64 перемоги

Український боксер Володимир Кличко відмовився виключати ймовірність відновлення своєї кар'єри.

Володимир Кличко не виходить на ринг вже більше року після поразки в квітні 2017 року проти Ентоні Джошуа. Після цього він встиг заявити про завершення кар'єри, але все ще не виключає можливості повернення.

«Ніколи не говори ніколи, багато що може змінитися. Люди часто змінюють сфери діяльності по ходу життя. Подивіться на Шварцнеггера - він був атлетом, потім актором, політиком, бізнесменом, а зараз займається охороною зовнішнього середовища», - цитує українського важкоатлета видання 112 International.

«Можливо, якщо я захочу допомогти якомусь благодійному фонду, то повернуся в ринг. Я провів 27 чудових років в спорті. Дізнався багато, чимало подорожував, що було моєю головною метою, коли я починав займатися боксом», - сказав Володимир Кличко.

За свою кар'єру Володимир Кличко здобув 64 перемоги при 5 поразках, а також володів чемпіонськими поясами у важкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF.

Джерело: sportarena.com