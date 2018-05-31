Віталій Кличко побував на презентації книги брата і пообіцяв написати мемуари

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Володимир Кличко презентував свою книгу, в якій поділився секретами успіху

Всесвітньовідомий український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко презентував на «Книжковому Арсеналі» свою книгу «Управління викликами: стратегія проривного розвитку», яку видано українською мовою. Про це повідомляє прес-служба київського міського голови Віталія Кличка, брата Володимира.

Це книга про те, як управляти викликами, яких неможливо уникнути, як перетворити труднощі, що спіткають людину, на джерело мотивації в житті. Та як в цьому допомагають самодисципліна і розуміння своїх обов´язків.

Протягом спортивної кар’єри Володимир Кличко напрацював ефективну стратегію управління викликами, яку згодом почав застосовувати в бізнесі. У своїй книжці він розповідає про 12 елементів успішного подолання перешкод у будь-якій справі, а також наводить приклади, як відомі підприємці та управлінці застосовують ці правила на практиці.

Під час спілкування з читачами Володимир, як успішне подолання викликів для міста, навів приклад втілення «розумної» системи управління в Києві.

«У столиці України, наприклад, запроваджують систему управління «Smart city». І кожен мешканець міста може, зокрема, побачити куди саме йдуть податки, які він платить. - У нові школи, дитсадки, в нові дороги. Ви можете отримати всю інформацію, все прозоро. І це реальний крок у подоланні такого виклику, як корупція», - підкреслив Володимир.

Відвідав презентацію і Віталій Кличко. На запитання журналістів, коли можна буде побачити книгу авторства мера столиці, відповів, що це обов’язково колись відбудеться.

«Колись у мене буде час. Зараз його, на жаль, немає. Коли я перестану бути мером – напишу такі мемуари! Мені є що розказати. Багато цікавих фактів, які можуть видатися казками. Але всі ці історії - реальні. І це буде трохи згодом», - сказав Віталій Кличко.

Українською мовою книга Володимира Кличка вийшла у видавництві «Наш формат», накладом 3 тисячі примірників. Також книгу вже можна читати німецькою, англійською, болгарською та японською мовами. Це не перша книга, над якою працював Володимир. Так, у 2017 році він написав пролог для книги про життя та кар’єру суперзірки світового боксу Мохамеда Алі.

Презентація книги «Управління викликами: стратегія проривного розвитку» відбулася в рамках VІІI Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал», який щороку відбувається в столиці в Мистецькому Арсеналі.

Нагадаємо, 30 травня у Києві стартував VІII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».