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    Колишній капітан львівських «Карпат» продовжив контракт з клубом на Кіпрі

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    Розважливе кіпрське життя Ігора Худоб'яка та його чарівної дружини Ірини продовжиться - Колишній капітан львівських «Карпат» продовжив контракт з клубом на Кіпрі
    Розважливе кіпрське життя Ігора Худоб'яка та його чарівної дружини Ірини продовжиться
    Фото - Instagram Ірини Шам-Худоб'як

    Ігор Худоб’як звик до острівного життя

    Колишній капітан львівських «Карпат» Ігор Худоб’як продовжив контракт з кіпрським клубом «Етнікос». Нова угода розрахована до 2021 року.

    35-річний чоловік Ірини Шам виступає за «Етнікос» з січня 2019 року. Він забив три м’ячі у 18-ти матчах.

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    Ігор Худоб'як закріпився в «Етнікосі»

    Худоб’як народився в Івано-Франківську і розпочинав там професійну кар’єру за клуби «Чорногора» і «Спартак». У львівські «Карпати» перейшов у 2005 році і з невеликою перервою виступав за «Зелених Левів» до 2017 року. За цей час зіграв за львів’ян 295 матчів і забив 37 м’ячів. Разом із «Карпатами», які є знаними кубковими бійцями, ставав володарем престижного Copa del Sol-2010.

    У сезоні-2013/2014 грав на правах оренди за російський «Ростов». У 2018-му перейшов в казахстанський «Акжайїк», а звідти переїхав на Кіпр.

    За національну збірну України Ігор у 2010-2011 роках провів шість матчів.

     Читайте також: Колишній капітан «Карпат» забив екс-воротареві «Динамо» на Кіпрі (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати ФК Прикарпаття Ігор Худоб'як ФК «Етнікос» (Ахна)
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