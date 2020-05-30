Колишній капітан львівських «Карпат» продовжив контракт з клубом на Кіпрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розважливе кіпрське життя Ігора Худоб'яка та його чарівної дружини Ірини продовжиться Фото - Instagram Ірини Шам-Худоб'як

Ігор Худоб’як звик до острівного життя

Колишній капітан львівських «Карпат» Ігор Худоб’як продовжив контракт з кіпрським клубом «Етнікос». Нова угода розрахована до 2021 року.

35-річний чоловік Ірини Шам виступає за «Етнікос» з січня 2019 року. Він забив три м’ячі у 18-ти матчах.

Ігор Худоб'як закріпився в «Етнікосі»

Худоб’як народився в Івано-Франківську і розпочинав там професійну кар’єру за клуби «Чорногора» і «Спартак». У львівські «Карпати» перейшов у 2005 році і з невеликою перервою виступав за «Зелених Левів» до 2017 року. За цей час зіграв за львів’ян 295 матчів і забив 37 м’ячів. Разом із «Карпатами», які є знаними кубковими бійцями, ставав володарем престижного Copa del Sol-2010.

У сезоні-2013/2014 грав на правах оренди за російський «Ростов». У 2018-му перейшов в казахстанський «Акжайїк», а звідти переїхав на Кіпр.

За національну збірну України Ігор у 2010-2011 роках провів шість матчів.