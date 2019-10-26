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    Колишній капітан «Карпат» забив екс-воротареві «Динамо» на Кіпрі (відео)

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    Ігор Худоб'як забив свій перший м'яч у поточному сезоні - Колишній капітан «Карпат» забив екс-воротареві «Динамо» на Кіпрі (відео)
    Ігор Худоб'як забив свій перший м'яч у поточному сезоні
    Фото із соцмереж

    Пересічний матч острівного чемпіонату несподівано отримав українське забарвлення

    У сьомому турі чемпіонату Кіпру «Пофос» зіграв внічию 1:1 з «Ахносом».

    Загалом пересічний навіть для місцевого рівня матч був особливим в українському розрізі. Річ у тім, що на 55-й хвилині з одинадцятиметрової позначки ворота екс-голкіпера київського «Динамо» Артура Рудька розпечатав ще один українець, колишній капітан львівських «Карпат» Ігор Худоб’як.

    «Пафос» відігрався на 81-й хвилині завдяки голу аргентинця Федеріко Расіча.

    Після семи турів «Ахнос», зігравши шість матчів, набрав 11 очок і поступається лише пунктом лідерові – «Омонії», яка відіграла всі сім поєдинків. Правда, потенційний лідер чемпіонату АПОЕЛ наразі провів лише три матчі і в усіх одержав перемоги.

    «Пафос» Рудька наразі має вісім очок і йде восьмим.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Карпати Артур Рудько ФК «Пафос» Ігор Худоб'як ФК «Ахнос»
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