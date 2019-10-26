Колишній капітан «Карпат» забив екс-воротареві «Динамо» на Кіпрі (відео)



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Ігор Худоб'як забив свій перший м'яч у поточному сезоні Фото із соцмереж

Пересічний матч острівного чемпіонату несподівано отримав українське забарвлення

У сьомому турі чемпіонату Кіпру «Пофос» зіграв внічию 1:1 з «Ахносом».

Загалом пересічний навіть для місцевого рівня матч був особливим в українському розрізі. Річ у тім, що на 55-й хвилині з одинадцятиметрової позначки ворота екс-голкіпера київського «Динамо» Артура Рудька розпечатав ще один українець, колишній капітан львівських «Карпат» Ігор Худоб’як.

«Пафос» відігрався на 81-й хвилині завдяки голу аргентинця Федеріко Расіча.

Після семи турів «Ахнос», зігравши шість матчів, набрав 11 очок і поступається лише пунктом лідерові – «Омонії», яка відіграла всі сім поєдинків. Правда, потенційний лідер чемпіонату АПОЕЛ наразі провів лише три матчі і в усіх одержав перемоги.

«Пафос» Рудька наразі має вісім очок і йде восьмим.