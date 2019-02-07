Брак довіри чи невиправдані сподівання: Чому Святослав Михайлюк не заграв у «Лейкерс»

Найближчим часом Святослав Михайлюк гратиме в майці «Пістонс» Офіційний сайт Лейкерс

Чи має український свінґмен перспективи в НБА?

Влітку події навколо талановитого українського баскетболіста Святослава Михайлюка розверталися настільки казково, що іноді не вірилося, що це реальність. На драфті Національної баскетбольної асоціації 21-річного оборонця обрав найтитулованіший клуб Ліги «Лос-Анджелес Лейкерс», а його керівництво на чолі з легендарним Меджіком Джонсоном не шкодувало для Сві, як його спрощено почали іменувати в Місті Ангелів, компліментів і щиро дивувалося, що такий сильний гравець не був обраний кимось із конкурентів раніше 47-го номера.

Реверанси від зірок

Хтозна, можливо, це були бравади, піар чи підбадьорливі аванси для новачка. Можливо, три в одному. Так чи інакше, Михайлюк, який у 16-річному віці заграв у чемпіонаті України в складі «Черкаських Мавп», у 20 став зіркою NCAA у складі «Канзасу», вже в 21 опинився на вершині баскетбольної ієрархії.

«Моя мрія здійснилася тут», - сказав Святослав у прощальному слові після того, як був виміняний на Реджі Баллока у «Детройт Пістонс». Звичайно, це не просто слова. На місці молодого українця мріяли б опинитися безліч баскетболістів і Святослав це розумів. З тих новин, які надходили з табору «Лейкерс», було помітно, з яким завзяттям працює Михайлюк. Він захоплювався баскетбольним інтелектом розігруючого Режона Рондо, був у захваті від самої думки, що грає й тренується поряд із королем сучасного баскетболу Леброном Джеймсом. Відео, на якому Леброн під час передсезонного матчу саме з «Пістонс» схвально оцінює дії Святослава, стало хітом інтернету. Принаймні в його українському сегменті.

Леброн Джеймс аплодує Святославу Михайлюку

Останній прогноз легенди

Поряд із тим згадуються слова нині, на жаль, покійного Григорія Хижняка, котрий на початку 2000-х був найкращим блокуючим Євроліги, виступаючи за каунаський «Жальґіріс». В інтерв’ю, яке виявилося останнім у житті Григорія і було записане за лічені дні до його смерті, легендарний центровий висловився по перспективи Михайлюка скептично:

«Святославу знадобився час, щоб зрозуміти, що він потрапив з Черкас на іншу планету в «Канзасі». Я думаю, що якби він потрапив до університету рівня Олексія Леня («Меріленд» - авт.), то був би обраний в першому раунді драфту, вважаю, що навіть у топ-10. При цьому, не хочу сказати, що «Меріленд» - поганий університет. Лука Дончіч з 13-ти років зі Словенії переїхав у «Реал». Його ніхто не тягнув, не піарив. Він спокійно виграв юнацьку Євролігу, став MVP і потім навіть у Фіналі чотирьох Євроліги, коли «Реал» обіграв «Олімпіакос», Дончіч відіграв 5 або 7 хвилин. Вони бачили, на що він здатен, що то не просто молодий гравець, якого потрібно піарити.

Зараз Дончіч виграв все що можна в Європі і поїхав в НБА. Я бачив гайлайти його першої гри. «Даллас», здається, грав з австралійцями. Він став найрезультативнішим, але це не головне. Він не боїться, він сформувався, але при цьому на рік молодший від Михайлюка. Дончіч своєю працею досяг рівня, який є зараз. Я хочу, щоб всі гравці, які думають пов’язувати своє майбутнє з баскетболом, брали приклад з Луки. Просто ідеалізувати гравця, як ми любимо з часів СССР — культ Леніна, Сталіна, Хрущова... Це не сильно стосується Святослава, але людина з 10-ти спроб 5 разів ледве до кільця докидає. А він вже начебто зірка. Він повинен довести це справами на майданчику. Коли він доведе не в одній грі з десяти, а в семи-восьми, то тоді можна говорити, що це зірка».

Оголений нерв

Григорій Хижняк мов у воду дивився. Бо ж не скажеш, що тренер «Лейкерс» Люк Вотон Михайлюку не довіряв. Святослав з’являвся на майданчику у 39-ти матчах регулярного чемпіонату НБА і грав у них в середньому майже по 11 хвилин. Для дебютанта, якщо це не умовний Дончіч, це навіть багато. Ось лишень статистика не вражала: 3,3 очка в середньому за гру, 32 відсотки реалізації триочкових кидків, 33% - кидки з гри загалом. Показники, погодьтеся, не видатні. Особливо враховуючи, що брали українця в команду найперше як «шутера».

Яскравих моментів за участю Михайлюка в його вже колишній команді теж не бракувало. Фото - сайт «Лейкерс»

Певний потенціал у своєму дебютному в складі клубу НБА відрізку Михайлюк начебто й демонстрував. Він непогано відкривався, демонстрував гарне відчуття гри. Та й партнери його не іґнорували, виводили на відкриті кидки доволі часто. Ось лишень із влучністю Святослав мав великі проблеми. І причина тут вочевидь у тому, що він від природи повільніший на тлі найкращих гравців світу, а також у недостаньому атлетизмі. Можливо, відсутність різкості, швидкості в прийнятті рішень українець з часом компенсує за рахунок досвіду. А ось друга складова залежить від наполегливої праці в тренажерному залі.

Перспективи

Зрештою, не виключено, що в переході Михайлюка у «Детройт Пістонс» є свій позитив. По-перше, команда іде на дев’ятому місці Східної конференції і має шанси на потрапляння у плей-оф. До речі, значно ліпші, ніж «Лейкерс». Крім того, потрапивши у команду, яка вкомплектована не настільки зірковими виконавцями, Святослав цілком може отримати більше ігрового часу. Тренер «Детройта» Двейн Кейсі уже демонстрував вміння огранювати камені і робити з них діаманти. За інформацією американських ЗМІ, менеджер клубу Ед Стефанскі домовлявся про обмін Михайлюка на Баллока, попередньо порадившись із тренером. А це означає, що Кейсі знає, кого бере і бачить в українцеві потенціал.

вітання від нового клубу. Фото - сторінка Михайлюка в Фейсбуку

Як гравець, обраний у другому раунді драфту, Святослав не має ґарантованого контракту на другий сезон в НБА, а отже мусить заключну частину сезону відіграти так, щоб переконати свій новий клуб у доречності продовження співпраці. «Пістонс», здійснивши цей обмін, не ризикнули практично нічим: якщо українець не заграє, клуб із ним попрощається і звільнить у бюджетній відомості зайвих півтора мільйони. Заграє - «Детройт» повноцінно закриє позицію атакувального оборонця, яка попри всі спроби усунути проблему впродовж останніх кількох сезонів завершувалася невдачами.