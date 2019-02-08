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    Скотч. Спорт

    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги

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    Фото: nba.com - Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Фото: nba.com

    Pistons Dancers - саме таку назва мають ці красуні

    Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк продовжить свою кар'єру в НБА в клубі «Детройт Пістонз».

    Варто зазначити, що баскетболістів з Детройту на кожній грі надихають на нові звершення ефектні дівчата з групи підтримки.

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    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Гарячі дівчата з групи підтримки «Детройт Пістонз», які надихатимуть Михайлюка на нові перемоги
    Фото: nba.com

    Pistons Dancers - саме таку назва мають ці красуні. Тож, хоча нинішньому поколінню гравців «Пістонз» і далеко до слави своїх попередників, які п'ять разів завойовували чемпіонський титул, та все ж вболівальники клубу сподіваються на повернення славетних часів. Красуні ж з групи підтримки своїми запальними виступами лише посилюють цю віру у майбутні перемоги.

    НБА Святослав Михайлюк
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