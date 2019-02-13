Forbes назвав найбільш високооплачуваного гравця НБА



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Неігровий дохід Джеймса включає вигідні спонсорські угоди з Nike, Coca-Cola і Beats By Dre Фото: Sports Illustrated

Видання Forbes оцінило власний капітал Леброна Джеймса в 450 мільйонів доларів

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс є найбільш високооплачуваним гравцем НБА п'ятий рік поспіль з доходом в 88,7 млн, включаючи 53 млн доларів, зароблених за межами майданчика, повідомляє Forbes.

Зірки «Голден Стейт Ворріорс» Стефен Каррі (79,5 млн доларів) і Кевін Дюрант (65 млн доларів) посіли друге і третє місця, розігруючий «Оклахома-Сіті Тандер» Рассел Уестбрук (53,7 млн доларів) і захисник «Х'юстон Рокетс» Джеймс Харден (47,4 млн доларів) замикають п'ятірку лідерів.

Неігровий дохід Джеймса включає вигідні спонсорські угоди з Nike, Coca-Cola і Beats By Dre, а також дохід від його голлівудської продюсерської компанії SpringHill Entertainment і інвестицій в компанію Blaze Pizza.

Forbes оцінив власний капітал Джеймса в 450 мільйонів доларів.

10 кращих гравців НБА отримають приблизно 540 мільйонів доларів в 2019 році у вигляді зарплати, рекламних контрактів, роялті та угод із засобами масової інформації. За даними Forbes, це на 180 мільйонів доларів більше, ніж п'ять років тому.

Джерело: basket.com.ua