Коноплянка міг завершити кар’єру іменитого футболіста «Манчестер Сіті»
Кайл Вокер розповів про цікавий момент із кар’єри пов’язаний із українським футболістом
Захисник «Манчестер Сіті» і збірної Англії Кайл Вокер розповів про зустріч на полі із півзахисником «Шахтаря» і збірної України Євгеном Коноплянкою.
За словами відомого футболіста, його кар’єра могла бути завершена у 20-річному віці. Він пригадав, як йому на полі у матчі зі збірною України протистояв Коноплянка. Вокер порівняв тодішній виступ українця із Роналду.
«Коли мені було 20 років, і я тільки розпочав грати за збірну, ми протистояли Україні. – Не можу згадати, де це було, який стадіон. Так ось, мені було тільки 20 років, і я концентрувався виключно на своїй грі. Перші 60 хвилин матчу я не міг відібрати у нього м'яч, навіть доторкнутися до нього. Він грав – ніби Роналду, настільки сильно.
Коли я познайомився з Олександром Зінченком у «Манчестер Сіті», то він сказав, що з України. Я йому не повірив. Розповів йому, що одного разу грав із Коноплянкою, і це був справжній жах. Алекс (Зінченко – ред.) сміявся.
Із задоволенням передаю Коноплянці привіт. Як ти? Колись ти був так близько, щоб завершити мою кар'єру в збірній Англії. Але повинен зняти перед тобою капелюха, Коноплянка – все-таки дуже хороший футболіст», – повідомив Вокер.
Зауважимо, що Вокер входить до числа топ-40 найдорожчих футболістів світу. Його трансферна вартість сягає 40 млн євро. Натомість Коноплянка після виступів у «Севільї» та «Шальке» повернувся до чемпіонату України та виступає за «Шахтар».