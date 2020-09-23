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    Не було рівних. Ярмоленко отримав найвищу оцінку за матч Кубка англійської ліги

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    Ярмоленко виступає за клуб із Лондона з 2018 року&nbsp; - Не було рівних. Ярмоленко отримав найвищу оцінку за матч Кубка англійської ліги
    Ярмоленко виступає за клуб із Лондона з 2018 року 
    Twitter Ярмоленка

    Український футболіст отримав високий бал за грі проти «Галл Сіті»

    Аналітики авторитетного порталу WhoScored максимально високо оцінили гру футболіста «Вест Гема» Андрія Ярмоленко в матчі Кубка англійської ліги проти «Галл Сіті».

    Портал WhoScored дав десять балів за виступ Ярмоленка, який зумів оформити дубль та віддати два гольові паси.

    До українця максимально наблизився Себастьєн Алле, у якого оцінка 9,8. Також у складі «молотобійців» відзначимо Феліпе Андерсона з оцінкою у 8,2 бали, Ланзіні – 8 та Снодграсса – 7,9. У «Галл Сіті» ніхто не отримав більше 7,3 балів.

    Примітно, що востаннє Ярмоленко робив дубль два роки тому - 16 вересень 2018 року в поєдинку Англійської Прем’єр-Ліги з «Евертоном». Рік тому, 23 вересня 2019 року, Ярмоленко забив переможний м'яч у ворота «Манчестер Юнайтед» в чемпіонаті Англії.

    Зауважимо, що за кількістю забитих м'ячів за збірну Ярмоленко поступається тільки Андрію Шевченку – 37 голів.

    Нагадаємо, що завдяки українцеві «молотобійці» розгромили суперника з рахунком 5:1 та зіграють у наступному колі турніру із переможцем пари «Флітвуд» - «Евертон».

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    Джерело: WhoScored

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК «Вест Гем Юнайтед» Себастьєн Алле ФК «Евертон» ФК «Галл Сіті»
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