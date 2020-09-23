Не було рівних. Ярмоленко отримав найвищу оцінку за матч Кубка англійської ліги
Український футболіст отримав високий бал за грі проти «Галл Сіті»
Аналітики авторитетного порталу WhoScored максимально високо оцінили гру футболіста «Вест Гема» Андрія Ярмоленко в матчі Кубка англійської ліги проти «Галл Сіті».
Портал WhoScored дав десять балів за виступ Ярмоленка, який зумів оформити дубль та віддати два гольові паси.
До українця максимально наблизився Себастьєн Алле, у якого оцінка 9,8. Також у складі «молотобійців» відзначимо Феліпе Андерсона з оцінкою у 8,2 бали, Ланзіні – 8 та Снодграсса – 7,9. У «Галл Сіті» ніхто не отримав більше 7,3 балів.
Примітно, що востаннє Ярмоленко робив дубль два роки тому - 16 вересень 2018 року в поєдинку Англійської Прем’єр-Ліги з «Евертоном». Рік тому, 23 вересня 2019 року, Ярмоленко забив переможний м'яч у ворота «Манчестер Юнайтед» в чемпіонаті Англії.
Зауважимо, що за кількістю забитих м'ячів за збірну Ярмоленко поступається тільки Андрію Шевченку – 37 голів.
Нагадаємо, що завдяки українцеві «молотобійці» розгромили суперника з рахунком 5:1 та зіграють у наступному колі турніру із переможцем пари «Флітвуд» - «Евертон».
Джерело: WhoScored