Не було рівних. Ярмоленко отримав найвищу оцінку за матч Кубка англійської ліги



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Ярмоленко виступає за клуб із Лондона з 2018 року Twitter Ярмоленка

Український футболіст отримав високий бал за грі проти «Галл Сіті»

Аналітики авторитетного порталу WhoScored максимально високо оцінили гру футболіста «Вест Гема» Андрія Ярмоленко в матчі Кубка англійської ліги проти «Галл Сіті».

Портал WhoScored дав десять балів за виступ Ярмоленка, який зумів оформити дубль та віддати два гольові паси.

До українця максимально наблизився Себастьєн Алле, у якого оцінка 9,8. Також у складі «молотобійців» відзначимо Феліпе Андерсона з оцінкою у 8,2 бали, Ланзіні – 8 та Снодграсса – 7,9. У «Галл Сіті» ніхто не отримав більше 7,3 балів.

Примітно, що востаннє Ярмоленко робив дубль два роки тому - 16 вересень 2018 року в поєдинку Англійської Прем’єр-Ліги з «Евертоном». Рік тому, 23 вересня 2019 року, Ярмоленко забив переможний м'яч у ворота «Манчестер Юнайтед» в чемпіонаті Англії.

Зауважимо, що за кількістю забитих м'ячів за збірну Ярмоленко поступається тільки Андрію Шевченку – 37 голів.

Нагадаємо, що завдяки українцеві «молотобійці» розгромили суперника з рахунком 5:1 та зіграють у наступному колі турніру із переможцем пари «Флітвуд» - «Евертон».

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Джерело: WhoScored