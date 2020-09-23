Суперник збірної України по Євро-2020 отримав нового наставника



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Де Бур на чолі «Аякса» вигрвав чотири рази чемпіонат Нідерландів Twitter Футбольної федерації Нідерландів.

Відомий у минулому футболіст очолив збірну Нідерландів

Збірна Нідерландів з футболу, яка влітку 2021 зіграє на Євро-2020 в одній групі з Україною, отримала нового тренера. Франк де Бур офіційно став новим тренером збірної Нідерландів, повідомляє сайт Футбольної федерації Нідерландів.

Сторони домовилися, що 50-річний фахівець очолюватиме збірну до кінця 2022 року.

На новій для себе посаді Де Бур змінив Рональда Кумана, який перейшов до стану каталонської «Барселони».

До тренерського штабу Де Бура увійшов колишній форвард збірної Нідерландів та англійського «Манчестер Юнайтед» Руд ван Ністелрой.

Роботу на чолі національної команди де Бур почне в жовтні, коли Нідерланди зіграють у товариському матчі з Мексикою (7 жовтня), а потім з Італією та Боснією і Герцеговиною в Лізі націй (11 і 14 жовтня).

Останнім місцем роботи Франка де Бура була «Атланта Юнайтед» із США. Також нідерландець тренував італійський «Інтер», нідерландський «Аякс» та англійський «Крістал Пелас».

Примітно, що під час ігрової кар'єри Франк де Бур був капітаном збірної Нідерландів. На клубному рівні виступав за «Аякс», «Барселону», турецький «Галатасарай», шотландський «Рейнджерс» та «Аль-Райян» і «Аль-Шамаль» з Катару.

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