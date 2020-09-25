Вибачення Селезньова. Капітан «Колоса» назвав випадковістю поразку від «Рієки»



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Селезньов вигравав Кубок УЄФА у сезоні 2008-09 років Instagram Колоса

Гавриш заявив про осад після вильоту з Ліги Європи

Капітан «Колоса» Віталій Гавриш поділився думками з приводу поразки клубу від хорватської «Рієки» (0:2) у матчі третього раунду відбіркової сітки Ліги Європи.

«Отримали колосальний досвід. Прикра поразка, якщо чесно. Я вважаю, що ми не заслуговували. Гра була рівна. У Рієки була перевага, але це був наш план на гру. Ми обрали таку тактику. – підкреслив Гавриш, - момент Селезньова на 90-й хвилині? Такий осад зараз. Якби ми реалізували його ... Вони свій гол забили, але це був навіть не момент, а стандарт. Дуже прикрий. А другий гол я взагалі не буду коментувати. Це випадковість. В таких іграх прикро поступатися».

Також форвард Євген Селезньов міг подарувати «Колосу» перемогу на останніх хвилинах основного часу, але не забив із кількох метрів. За словами Гавриша, форвард приніс вибачення усій команді.

«Вибачився. Зайшов і сказав: Це моя помилка, хлопці. Вибачився перед всією командою. Але це життя, це футбол. У всіх бувають нереалізовані моменти. Головне - щоб він далі забивав і досяг рекорду, до якого йде. Думаю, все у нього вийде», - додав Гавриш.

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Джерело: Футбол 1/2