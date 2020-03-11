Кубок України: Град голів виводить «Маріуполь» до півфіналу



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«Маріуполь» - у півфіналі Прес-служба ФК «Маріуполь»

Суми на день стали футбольною столицею України

Від Закарпаття кубкову естафету прийняли Суми, де в матчі 1/4 фіналу грала ще одна сільська команда – «Альянс» з смт Липова Долина та команда з райцентру Донецької області - «Маріуполь».

Гра видалась бойовою та яскравою. У першому таймі команди забили чотири голи на двох й на перерву пішли за рахунку 2:2. Й голи були один краще одного, наче команди поставили собі за завдання дати гідний косплей вчорашній грі «Валенсії» та «Аталанти».

У другому таймі більш авторитетні гості вирішили не грати з вогнем – й додали – результат не забарився. Десь пощастило зі швидким та курйозним голом, десь спрацювала заміна - Бабич кинув у бій досвідченого Валерія Федорчука, який був найкращим гравцем у центрі поля (аж до свого вилучення).

«Маріуполь» перемагає, але «Альянс» справив дуже добре враження, більшу частину гру діяв з позиції сили й мав свої нагоди забити (Агапов та ко). Це той самий випадок, коли всі молодці.

Кубок України. 1/4 фіналу

«Альянс» (смт. Липова Долина) vs «Маріуполь» (м. Маріуполь) 2:4

Голи: Ян Осадчий (24), Костянтин Ярошенко (45+1) – Андрій Кулаков (29), Сергій Яворський (35), Сергій Загинайлов 47 (авт.), Назарій Муравський (66)

Попередження: Олександр Мєдвєдєв 6, Костянтин Пікуль 34, Владислав Шарай 65, Сергій Приходько 82 - Данило Ігнатенко 31, Дмитро Мишньов 32, Валерій Федорчук 56, Ігор Тищенко 84, Валерій Федорчук 86

Вилучення: Валерій Федорчук (82, друга жовта)

Суми, стадіон «Ювілейний»

Альянс: Ярослав Важинський - Владислав Шарай, Олександр Лучик, Костянтин Ярошенко, Ян Осадчий, Станіслав Шарай (Сергій Приходько 71), Костянтин Пікуль, Олександр Мєдвєдєв, Сергій Загинайлов (Артем Шпирьонок 88), Валерий Рогозінський, Ярослав Сидоренко (Микола Агапов 60)

ФК Маріуполь: Євген Гальчук - Павло Полегенько, Дмитро Мишньов (Ілля Путря 78), Сергій Яворський, Ігор Тищенко, Назарій Муравський, Максим Чех, Данило Ігнатенко (Валерій Федорчук 46), Віктор Корнієнко, Андрій Кулаков, Руслан Фомін (Дмитро Топалов 73)