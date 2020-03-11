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    Ліга Чемпіонів: Сенсаційна «Аталанта» стильно долає «Валенсію»

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    Йосип Ілічіч святкує другу молодість - Ліга Чемпіонів: Сенсаційна «Аталанта» стильно долає «Валенсію»
    Йосип Ілічіч святкує другу молодість
    UEFA

    Команда Руслана Маліновського виходить до 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів з рахунком 8:4 по сумі двох матчів

    Після першого матчу інтриги як такої вже не було - різниця в три голи - то надскладне завдання для такої команди, як «Валенсія». Втім, іспанці перед матчем надували щоки й обіцяли диво.

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    Цого очікувано не сталося - сенсаційна «Аталанта» продовжила дивувати - вже на 2-й хвилині Ілічіч забив у ворота господарів. Тепер «Валенсії» треба було забивати чотири м’ячі. 25% роботи виконав Кевін Гамейро на 21-й хвилині. Але далі щось пішло не так. Й це не так знову звали Ілічіч. Словенський велет на 42-й хвилині реалізував пенальті, чим заспокоїв усих. Крім Гамейро - в дебюті другого тайму француз рахунок зрівняв.

    На 67-й хвилині «Валенсія» вийшла вперед - гол з передачі Дані Парехо забив молодий Торрес. Радіти довго не довелось - той самий Ілічіч за чотири хвилини оформив хет-трік. А ще за десять - каре, разом з заявкою на кращого гравця туру.

    У доданий час господарі могли зрівняти рахунок, але Гамейро цього разу не зумів переграти голкіпера гостей.

    Ліга Чемпіонів - 1/8 фіналу. Матч-відповідь

    «Валенсія» - «Аталанта» - 3:4

    Голи: Ґамейро (21, 51), Ферран Торрес (67) -  Ілічіч (2, 43, з пенальті, 71, 82)

    Валенсія: Сіллесен - Васс, Діакабі (Ґедеш, 46), Коклен (Черишев 74), Гайя, Солер, Парехо, Кондогбіа, Торрес, Родріґо (Флоренці, 79), Ґамейро

    Аталанта: Спортьєлло - Паломіно, Кальдара, Джимсіті, Гатебур, Де Рон (Дуван Сапата, 44), Фройлер, Гозенс, Ілічіч, Пашаліч (Тамез 83), Алехандро Ґомес (Малиновський, 78)

    Попередження: Коклен 33, Діакабі 42, Кондогбія 59, Васс 64 - Фройлер 86

    Суддя: Гацеґан (Румунія)

    У паралельній зустрічі РБ «Ляйпціг» ефектно знищив надії людей, які вірили в тренерський геній Жозе Моуріньйо, а разом з ними - пустили на дно минулорічного фіналіста Ліги Чемпіонів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Руслан Маліновський ФК Валенсія Денис Черишев ФК «Аталанта» Алехандро Ґомес Ґонсало Ґедеш Дуван Сапата Йосип Ілічіч Ганс Гатебур Мартен де Рон Дані Парехо Ферран Торрес Маріо Пашаліч Мухтар Діакабі Кевін Ґамейро
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