Ліга Чемпіонів: Сенсаційна «Аталанта» стильно долає «Валенсію»



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Йосип Ілічіч святкує другу молодість UEFA

Команда Руслана Маліновського виходить до 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів з рахунком 8:4 по сумі двох матчів

Після першого матчу інтриги як такої вже не було - різниця в три голи - то надскладне завдання для такої команди, як «Валенсія». Втім, іспанці перед матчем надували щоки й обіцяли диво.

Цого очікувано не сталося - сенсаційна «Аталанта» продовжила дивувати - вже на 2-й хвилині Ілічіч забив у ворота господарів. Тепер «Валенсії» треба було забивати чотири м’ячі. 25% роботи виконав Кевін Гамейро на 21-й хвилині. Але далі щось пішло не так. Й це не так знову звали Ілічіч. Словенський велет на 42-й хвилині реалізував пенальті, чим заспокоїв усих. Крім Гамейро - в дебюті другого тайму француз рахунок зрівняв.

На 67-й хвилині «Валенсія» вийшла вперед - гол з передачі Дані Парехо забив молодий Торрес. Радіти довго не довелось - той самий Ілічіч за чотири хвилини оформив хет-трік. А ще за десять - каре, разом з заявкою на кращого гравця туру.

У доданий час господарі могли зрівняти рахунок, але Гамейро цього разу не зумів переграти голкіпера гостей.

Ліга Чемпіонів - 1/8 фіналу. Матч-відповідь

«Валенсія» - «Аталанта» - 3:4

Голи: Ґамейро (21, 51), Ферран Торрес (67) - Ілічіч (2, 43, з пенальті, 71, 82)

Валенсія: Сіллесен - Васс, Діакабі (Ґедеш, 46), Коклен (Черишев 74), Гайя, Солер, Парехо, Кондогбіа, Торрес, Родріґо (Флоренці, 79), Ґамейро

Аталанта: Спортьєлло - Паломіно, Кальдара, Джимсіті, Гатебур, Де Рон (Дуван Сапата, 44), Фройлер, Гозенс, Ілічіч, Пашаліч (Тамез 83), Алехандро Ґомес (Малиновський, 78)

Попередження: Коклен 33, Діакабі 42, Кондогбія 59, Васс 64 - Фройлер 86

Суддя: Гацеґан (Румунія)

У паралельній зустрічі РБ «Ляйпціг» ефектно знищив надії людей, які вірили в тренерський геній Жозе Моуріньйо, а разом з ними - пустили на дно минулорічного фіналіста Ліги Чемпіонів.