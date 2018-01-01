Лідер «Шахтаря» відновився від травми і повернувся в загальну групу
- Сьогодні, 15:53
-
Розсилка
У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев
Півзахисник «Шахтаря» Бернард відновився після травми і повернувся в загальну групу.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Бразилець через травму пропустив матч з «Зіркою» (5:0).
У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев.
Раніше повідомлялося, що агенти Бернарда займаються пошуками нового клубу для клієнта напередодні закінчення угоди з «гірниками».
У донецький клуб вінгер перейшов влітку 2013 року з «Атлетико Мінейро» за 25 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 25-річного бразильця дев’ять голів і три передачі у 26-ти матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів ще однієї британської команди.
Нагадаємо, «Шахтар» переграв «Рому» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.