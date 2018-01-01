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    Лідер «Шахтаря» відновився від травми і повернувся в загальну групу

    У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев
    Півзахисник «Шахтаря» Бернард відновився після травми і повернувся в загальну групу. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Бразилець через травму пропустив матч з «Зіркою» (5:0). У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев. Раніше повідомлялося, що агенти Бернарда займаються пошуками
    • Сьогодні, 15:53
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    Бернард. Фото: ФК Шахтар
    Бернард. Фото: ФК Шахтар

    У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев

    Півзахисник «Шахтаря» Бернард відновився після травми і повернувся в загальну групу.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Бразилець через травму пропустив матч з «Зіркою» (5:0).

    У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев.

    Раніше повідомлялося, що агенти Бернарда займаються пошуками нового клубу для клієнта напередодні закінчення угоди з «гірниками».

    У донецький клуб вінгер перейшов влітку 2013 року з «Атлетико Мінейро» за 25 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 25-річного бразильця дев’ять голів і три передачі у 26-ти матчах у всіх турнірах.

    Раніше повідомлялося, що головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів ще однієї британської команди.

    Нагадаємо, «Шахтар» переграв «Рому» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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