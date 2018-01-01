Лідер «Шахтаря» відновився від травми і повернувся в загальну групу

У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев

Півзахисник «Шахтаря» Бернард відновився після травми і повернувся в загальну групу. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Бразилець через травму пропустив матч з «Зіркою» (5:0). У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев. Раніше повідомлялося, що агенти Бернарда займаються пошуками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бернард. Фото: ФК Шахтар

У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев

Півзахисник «Шахтаря» Бернард відновився після травми і повернувся в загальну групу.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Бразилець через травму пропустив матч з «Зіркою» (5:0).

У лазареті як і раніше знаходяться Сергій Кривцов і Максим Малишев.

Раніше повідомлялося, що агенти Бернарда займаються пошуками нового клубу для клієнта напередодні закінчення угоди з «гірниками».

У донецький клуб вінгер перейшов влітку 2013 року з «Атлетико Мінейро» за 25 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 25-річного бразильця дев’ять голів і три передачі у 26-ти матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека потрапив у сферу інтересів ще однієї британської команди.

Нагадаємо, «Шахтар» переграв «Рому» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.