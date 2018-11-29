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    Лідер збірної Німеччини не виступить в змішаних естафетах на першому етапі Кубку світу з біатлону

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    Лаура Дальмайєр - Лідер збірної Німеччини не виступить в змішаних естафетах на першому етапі Кубку світу з біатлону
    Лаура Дальмайєр

    Участь в особистих гонках під питанням

    Визначено склад збірної Німеччини з біатлону на одиночний мікст і змішану естафету на першому етапі Кубку світу в словенській Поклюці.

    Лідер німецької збірної Лаура Дальмайєр не виступить в естафетах, а її участь в особистих гонках на етапі поки під питанням.

    Склад збірної Німеччини

    Одиночний мікст

    Франциска Гільдебранд
    Ерік Лессер

    Змішана естафета

    Ванесса Гінц
    Деніз Германн
    Арнд Пайффер
    Бенедікт Долль

    Повний склад збірної України на перший етап Кубку світу дивіться тут.

    Як відомо, Сергій Семенов замінить Дмитра Підручного в складі змішаної естафети на першому етапі Кубку світу.

    біатлон Кубок світу Збірна України лижний спорт Сергій Семенов Дмитро Підручний
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