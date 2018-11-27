Семенов замінить Підручного в складі змішаної естафети на першому етапі Кубку світу



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Підручного в естафеті замінить Семенов Фото: biathlon.com.ua

Капітан чоловічої команди захворів перед стартом сезону

Дмитро Підручний не виступить в змішаній естафеті на першому етапі Кубку світу з біатлону в словенській Поклюці.

На заключному зборі в австрійському Обертілласі капітан чоловічої команди мав проблеми зі здоров'ям, в зв'язку з вірусним захворюванням.

Підручний не біг контрольні гонки за участю українських біатлоністів, але все ж планувався на останній етап змішаної естафети, яка відбудеться в неділю, 2 грудня.

В кінцевому підсумку, старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, вирішив поберегти спортсмена для особистих гонок, а в складі змішаної естафети його замінить Сергій Семенов.

Нагадаємо, в жіночій частині міксту за збірну України побіжать Віта Семеренко і Олена Підгрушна, а на третьому етапі виступить Артем Прима.

Повний склад команди на перший етап Кубка світу дивіться тут.

Джерело: biathlon.com.ua