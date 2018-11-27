  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Семенов замінить Підручного в складі змішаної естафети на першому етапі Кубку світу

    • Розсилка
    Підручного в естафеті замінить Семенов - Семенов замінить Підручного в складі змішаної естафети на першому етапі Кубку світу
    Підручного в естафеті замінить Семенов
    Фото: biathlon.com.ua

    Капітан чоловічої команди захворів перед стартом сезону

    Дмитро Підручний не виступить в змішаній естафеті на першому етапі Кубку світу з біатлону в словенській Поклюці.

    На заключному зборі в австрійському Обертілласі капітан чоловічої команди мав проблеми зі здоров'ям, в зв'язку з вірусним захворюванням.

    Підручний не біг контрольні гонки за участю українських біатлоністів, але все ж планувався на останній етап змішаної естафети, яка відбудеться в неділю, 2 грудня.

    В кінцевому підсумку, старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, вирішив поберегти спортсмена для особистих гонок, а в складі змішаної естафети його замінить Сергій Семенов.

    Нагадаємо, в жіночій частині міксту за збірну України побіжать Віта Семеренко і Олена Підгрушна, а на третьому етапі виступить Артем Прима.

    Повний склад команди на перший етап Кубка світу дивіться тут.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон лижний спорт Олена Підгрушна Віта Семеренко Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ