Лідер збірної України підписав новий контракт з «Барселоною»



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Артем Пустовий залишиться в каталонському клубі на третій сезон поспіль Світлина - БК «Барселона»

Артем Пустовий сподівається виправдати довіру литовського спеціаліста Шарунаса Ясікявічюса

Український баскетболіст іспанської «Барселони» Артем Пустовий підтвердив, що проведе і наступний сезон у каталонському клубі, незважаючи на низку чуток про те, що «гранатово-сині» не планують продовжувати з ним співпраці.

«Я залишаюся в «Барселоні» на наступний сезон, - сказав Артем в інтерв’ю Basket.com.ua. – У мене були варіанти в інших клубах середнього рівня, але ніхто жорстко переговорів не вів, так як у мене є контракт з «Барсою» на наступний сезон і клуб категорично не хоче мене відпускати.

Прийшов новий тренер Шарунас Ясікявічюс, але особисто з ним я ще не розмовляв, поговорив трохи лише з його асистентом. Як я зрозумів, Шарунас дивився мої ігри не за «Барселону», а за «Обрадойро» і йому начебто сподобалася моя гра. Напевно у нього є якісь плани на мене. Сподіваюся, ситуація в порівнянні з двома попередніми сезонами в «Барсі» для мене зміниться в кращий бік».

За словами Артема, вже в найближчу суботу каталонці почнуть підготовку до сезону. З 14 серпня команда почне роботу в повному складі, з усіма гравцями основи. Перший збір відбудеться в Барселоні, потім команда відправиться в Андорру, де проведе кілька спарингів.

Сезон в Іспанії стартує 12 вересня півфіналами Суперкубка, в якому також зіграє і «Барселона».