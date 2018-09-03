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    Центровий збірної України з баскетболу Пустовий дебютував за Барселону (відео)

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    БК Барселона - Центровий збірної України з баскетболу Пустовий дебютував за Барселону (відео)
    БК Барселона

    Наш центровий, вийшовши з лави, набрав шість очок

    Центровий національної збірної України Артем Пустовий дебютував у складі «Барселони».

    Бігмен відіграв дев'ять з половиною хвилин у товариському матчі проти «Ховентуду», який команда українця програла з рахунком 62:65, зазначає прес-служба Федерації баскетболу України.

    Наш центровий, вийшовши з лави, набрав шість очок, реалізувавши 3/3 двоочкових, зробив два блок-шоти, один блок-шот та одне перехоплення (РЕ - 9).

    Нагадаємо, Артем Пустовий відіграв усі шість матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 у складі української збірної і потравив до розширеного складу команди на вересневі матчі проти Іспанії (14 вересня) та Чорногорії (17 вересня).

    Збірна України баскетбол
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