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    Ліга Чемпіонів: «Атлетіко» провів розкоронування «Ліверпуля» у екстратаймі

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    Привіт,&nbsp;&laquo;Ліверпуль&raquo; - Ліга Чемпіонів: «Атлетіко» провів розкоронування «Ліверпуля» у екстратаймі
    Привіт, «Ліверпуль»
    UEFA

    «Ліверпуль» склав повноваження кращої команди світу

    У першому матчі англійська коса натрапила на іспанський камінь - «Атлетіко» забив вже на перших хвилинах і далі фахово втримав рахунок.

    За тим самим команда Сімеоне прибула й до Ліверпуля. План працював до 43-ї хвилини, доки не забив Вейналдум. 1:0 та 1:1 за сумою двох матчів.

    Далі «Ліверпуль» багато атакував й мав нагоди, але захист «Атлетіко»

     на чолі з Облаком більше на помилявся. За мить до фінального свистка гості забили, але фани «Ліверпуля» не встигли злякатись - офсайд.

    У екстратаймі на 94-й хвилині Фірміно з другої спроби забив - перший удар після шикарного пасу Вейналдума прийнялам на себе штанга.

    Пройшла хвилина й «Атлетіко» відповів своїм голом - груба помилка голкіпера, який вибив м’яч на суперника, та більярдний удар Маркоса Льоренте перевертає все з ніг на голову.

    «Ліверпуль» пішов великими силами в атаку, але робив це без вогника. За що й був покараний. Той самий Льоренте отримав м’я біля карного майданчику Аллісона, почекав, коли по нього прийдуть три (!) захисники, а потім пробив і, схоже, сам не повірив, що забив гол, який провістив про те, що в 2020 в Лізі Чемпіонів буде новий переможець.

    Гол Морати на 120-й хвилині став красивою крапкою.

    Ліга Чемпіонів 1/8 фіналу. Матч-відповідь

    «Ліверпуль» - «Атлетіко» - 2:3

    Загальний рахунок: 2:4

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