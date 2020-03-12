Ліга Чемпіонів: «Атлетіко» провів розкоронування «Ліверпуля» у екстратаймі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Привіт, «Ліверпуль» UEFA

«Ліверпуль» склав повноваження кращої команди світу

У першому матчі англійська коса натрапила на іспанський камінь - «Атлетіко» забив вже на перших хвилинах і далі фахово втримав рахунок.

За тим самим команда Сімеоне прибула й до Ліверпуля. План працював до 43-ї хвилини, доки не забив Вейналдум. 1:0 та 1:1 за сумою двох матчів.

Далі «Ліверпуль» багато атакував й мав нагоди, але захист «Атлетіко»

на чолі з Облаком більше на помилявся. За мить до фінального свистка гості забили, але фани «Ліверпуля» не встигли злякатись - офсайд.

У екстратаймі на 94-й хвилині Фірміно з другої спроби забив - перший удар після шикарного пасу Вейналдума прийнялам на себе штанга.

Пройшла хвилина й «Атлетіко» відповів своїм голом - груба помилка голкіпера, який вибив м’яч на суперника, та більярдний удар Маркоса Льоренте перевертає все з ніг на голову.

«Ліверпуль» пішов великими силами в атаку, але робив це без вогника. За що й був покараний. Той самий Льоренте отримав м’я біля карного майданчику Аллісона, почекав, коли по нього прийдуть три (!) захисники, а потім пробив і, схоже, сам не повірив, що забив гол, який провістив про те, що в 2020 в Лізі Чемпіонів буде новий переможець.

Гол Морати на 120-й хвилині став красивою крапкою.

Ліга Чемпіонів 1/8 фіналу. Матч-відповідь