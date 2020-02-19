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    «Атлетіко» - «Ліверпуль» 1:0 - огляд матчу Ліги чемпіонів (відео)

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    <p><span>&laquo;Атлетіко&raquo;, який зміг</span></p> - «Атлетіко» - «Ліверпуль» 1:0 - огляд матчу Ліги чемпіонів (відео)

    «Атлетіко», який зміг

    UEFA

    Ліга чемпіонів повернулася

    Пізно ввечорі у вівторок, 18 лютого, двома матчами 1/8 фіналу повернулась Ліга Чемпіонів. У Дортмунді прймала ПСЖ місцева «Боруссія», а у Мадриді з'ясовували стосунки «Атлетіко» та діючий володар Кубку Чемпіонів - англійський «Ліверпуль».

    Гості підійшли до гри у статусі абсолютного фаворита, господарям експерти та саме життя відвели роль невдах сезону. Всі передматчеві расклади було надіслано на смітник вже на 4-й хвилині, коли «Атлетіко» забив після кутового та суматохи у карному майданчику Аллісона.


    В диво не повірили, але VAR підтвердив - Сауль Ніґес забив чистий гол. Далі господарі нагадали, що вони так само найкращі у світі по псуванню чужої гри (якби не Мората - додали ще б комплімент про контратаки), а гості повернулися на два роки назад та знову стали талановитою командою, яку розчавлює досвідчений клуб із Мадриду (звісно, не без долі везіння, але хто на те зважає).

    Атлетіко - Ліверпуль - 1:0

    Гол: 1:0 - Сауль (4)

    «Атлетіко»: Ян Облак - Ренан Лоді, Феліпе, Стефан Савич, Шиме Врсалько, Тома Лемар (Маркос Льоренте, 46), Томас Партей, Сауль Нігес, Коке, Альваро Мората (Вітоло, 70), Анхель Корреа (Дієго Коста, 77)

    «Ліверпуль»: Аліссон - Енді Робертсон, Вірджил ван Дайк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнолд, Жоржиньо Вейналдум, Фабіньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Мілнер, 80), Садіо Мане (Дівок Орігі, 46), Роберто Фірміно, Мохамед Салах (Алекс Окслейд-Чемберлен, 72)

    Попередження: Анхель Корреа (45) – Садіо Мане (41), Джо Гомес (59)

    Матч-відповідь відбудеться аж 11 березня 2020 в Ліверпулі - за цей час може багато чого змінитися, але точно не стиль команди Дієґо Сімеоне.

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