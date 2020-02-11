«Ліверпуль» вкрав мрію Джеррарда. Знову



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Ні обіцянок, ні пробачень

Стіві Джі знову лишиться без золота Прем’єр-ліги

Футбольний «Ліверпуль» цього сезону гарантовано стане чемпіоном Англії. Вперше за 30 років. Відрив від найближчого переслідувача складає 22 очки – відіграти це нереально.

Фанати клубу вже почали святкувати, а найбільш сердобольні з них згадали, що в легенди «Червоних» - Стівена Джеррарда – нема чемпіонського титулу. Тому фанати почали збирати голоси під петицією до керманичів клубу, щоб вони повернули гравця, який нині грає у США, та дали стати чемпіоном.

Петиція стала вірусною та клубні боси мусили на неї реагувати.

Відбиватися від фанатів довелося генеральному директору клубу Пітеру Муру.

Він заявив наступне: «Питання: «Чи можемо ми повернути Стівена Джеррарда в« Ліверпуль », щоб він отримав чемпіонську медаль?» А питання, яке задам вам я, звучить так: «Якого гравця ви хочете прибрати з команди, щоб це сталося?» Якщо ви не помітили , то зараз Джеррард працює в іншому клубі».

Далі Мур розширив свою тезу: «Ми всі любимо Стіві Джі, і ми дуже пишаємося його тренерською кар'єрою, але я продовжую бачити це «підпишіть з ним 5-денний контракт, щоб він отримав медаль», але так просто не робиться. Важлива хімія в роздягальні. Ви можете собі це уявити? Ви повинні прибрати гравця, сказати йому: «Ти не отримаєш медаль». Це не працює так, що ми роздамо медалі всім підряд».

Нагадаємо, Джеррард грав за «Ліверпуль» з 1998 по 2015 рік. За цей час він вигравав Лігу Чемпіонів і купу кубків, але не був переможцем Прем’єр-ліги. І, схоже, що не буде. З іншого боку, ніщо не завадить легенді спробувати виграти почесний титул вже у якості тренера.

Джерело: Главком СПОРТ