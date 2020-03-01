«Ліверпуль» зупинено - рекорд «Арсенала» сенсаційно втримався



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Востаннє команда Клоппа програвала 3 січня 2019-го - 422 дні, 44 матчі

Команда Юргена Клоппа йшла без поразок та забезпечила собі золото Англійської прем’єр-ліга мало не в грудні 2019, після чого не зупинилася й продовжила знімати скальпи з суперників. Доки не настала гра з надскромним «Вотфордом».

Фінальний рахунок 0:3 на користь «Вотфорду» зупинив одразу дві серії - шість матчів без перемог для «Жовтої армії» та 44 гри без поразок - для «Червоних».

Таким чином, «Ліверпуль» втратив нагоду побити рекорд лондонського «Арснеалу» часів Венгера та Анрі, який не програвав 49 матчів в АПЛ в 2003-2004 роках.

Вотфорд - Ліверпуль 3:0 - огляд матчу та голи Автор: Liverpool FC

В Англії поразка команди Клоппа стала подією тижня й миттєво була підхлоплена ЗМІ та майстрами мемів у соцмережах. Навіть офіційний акаунт «Арсеналу» в twitter потролив невдах багатозначним «Фух».

Зазначимо, що це серія матчів з командами АПЛ. На континенті до англійців такого пієтету нема, що й довів минулого тижня «Атлетіко».