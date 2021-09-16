Ліга чемпіонів. «МанСіті» з Зінченком забив шість голів, «Брюгге з Соболем програв «ПСЖ»

Команди, за які виступають українські гравці, вдало стартували в Лізі чемпіонів

Захисник збірної України Едуард Соболь провів за «Брюгге» весь матч проти «Парі Сен-Жермен», де в атаці діяли Неймар, Мбаппе і Мессі. Бельійці першими пропустили, проте змогли зрівняти рахунок – 1:1.

А найяскравіша гра туру відбулася в Манчестері. Там місцевий «Сіті» приймав німецький «Лепциг» і пропустив одразу три м’ячі. Забив, щоправда, вдвічі більше – 6:3. За господарів всю гру провів на полу українець Олександр Зінченко.

У цьому матчі хет-трик зробив нападник «Брюгге» Нкунку. Він став другим футболістів в історії Ліги чемпіонів, який зміг відзначитися в воротах манкуніанців стільки разів. Раніше таку результативність в грі проти «Сіті» продемонстрував Ліонель Мессі, коли грав ще за «Барселону».

Таким чином у групі А одноосібно лідирує «Манчестер «Сіті» – 3 очка, далі – «Брюгге» і «ПСЖ» – по 1, «Лепциг» ­– 0.

Тим часом «Шахтар» сенсаційно поступився дебютанту Ліги чемпіонів.



