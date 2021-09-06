Жан-Поль Бельмондо. Чемпіон Парижа з боксу і палкий вболівальник «Парі Сен-Жермен»

На 89-му році життя помер найвідоміший французький актор

У Парижі у віці 88 років помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Зірка фільмів «Професіонал» і «На останньому диханні» був тісно пов'язаний зі спортом. В юності він займався боксом, а коли вже був відомим актором, то доклав руку до створення найбагатшого нині клубу світу «Парі Сен-Жермен». Тепер за нього грають найкращі футболісти світу на чолі с Доннарумою, Мбаппе, Верратті, Неймаром і, звичайно, Мессі.

Бельмондо довгий час планував пов'язати своє життя з боксом. 10 травня 1949 року Жан-Поль провів перший аматорський поєдинок: у дебютному бою, який відбувся в Парижі, майбутній актор нокаутував суперника Рене Десмаре в першому раунді.

Спорт настільки загартував актора, що всі трюки Бельмондо завжди виконував сам. І припинив цю практику лише після нещасного випадку на зйомках фільму «Пограбування». «Ринг навчив мене вигравати. Коли нам погано, коли ми на межі поразки, треба продовжувати боротися, в жодному разі не здаватися», – зізнавався Бельмондо пізніше.

Жан-Поль міг стати відомим боксером

З 1949 по 1950 роки Жан-Поль здобув три перемоги нокаутом і завоював титул чемпіона Парижа. Але непереможна боксерська кар'єра Бельмондо виявилася недовгою. «Я зрозумів, що маю зупинитися, коли особа, яку я бачив у дзеркалі, почала змінюватися», – розповів актор в інтерв'ю New York Times.

Пішовши з боксу, його зв'язок зі спортом не обірвався. Легенда кіно зіграв значну роль в становленні «Парі Сен-Жермен». У 1973-му, через три роки після заснування клубу, інвестором «ПСЖ» став відомий модельєр Даніель Ештер. Він оточив себе багатими друзями, до числа яких увійшов і Бельмондо. Якийсь час актор навіть був віце-президентом клубу.

Жан-Поль Бельмондо став одним з засновників «ПСЖ»

«Чи багато грошей я вклав в«ПСЖ»? Багато. Шкодую, що не зберіг трохи акцій! Ідея перезапуску команди в Парижі мені відразу здалася цікавою», – згадував Бельмондо в інтерв'ю Canal Plus 2018 році. Жан-Поль назавжди залишився прихильником «ПСЖ» і періодично коментував те, що відбувається в клубі, пише «Евроспорт». Наприклад, в тому ж 2018 році актор висловлював невдоволення тим, що нинішні зірки паризької команди заробляють дуже великі гроші і відчував ностальгію за часами Пеле: «У них дуже багато грошей. Це аморально. Це вбиває суть спорту. У минулому футбол був пристрастю, був справжньою цінністю».

Тісно пов'язаний Бельмондо і з «Формулою-1» – завдяки синові Полю, який став автогонщиком. Поль Бельмондо виступав в найпрестижнішому гоночному чемпіонаті світу два сезони. Жан-Поль нерідко був присутній на трибунах і спостерігав за спортивними успіхами сина.

Батько й син Бельмондо

У 2001 році Жан-Поль переніс інсульт, після якого втратив можливість самостійно пересуватися. Він повернувся на екрани в 2009 році в своєму останньому фільмі «Людина і його собака».