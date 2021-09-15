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    «Шахтар» сенсаційно поступився дебютанту Ліги чемпіонів

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    &laquo;Шахтар&raquo; зазнав неочікуваної поразки в Тирасполі - «Шахтар» сенсаційно поступився дебютанту Ліги чемпіонів
    «Шахтар» зазнав неочікуваної поразки в Тирасполі
    Фото з відкритих джерел

    Донецький клуб не зміг здолати опір чемпіона Молдови «Шерифа»

    Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі зазнав першої поразки з донецьким клубом у єврокубках. В стартовому турі групового турніру Ліги чемпіонів він з командою поступився дебютанту змагань такого рівня «Шерифу» з Молдови.

    «Шахтар» дуже погано розпочав зустріч. Наче й контролював м’яч, але не було в діях гравців звичної впевненості. Більше того, вони хвилювалися більше, ніж суперники. Можливо, на гру гостей вплинуло дуже мокре поле. В Тирасполі воно завжди таке, через що «Шериф» на ньому практично не поступається. Технічним «гірникам» діяти на болоті дуже незручно, тому швидко і пропустили гол. Тете помилився в центральній зоні, не встиг за опонентом, який промчав лівим флангом і зробив націлену передачу в штрафний майданчик на Траоре. Той пробив так, що у П’ятова не було шансів врятувати команду.

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    Після перерви «Шахтар» заграв гостріше, з’явилися гольові моменти. Шкутильгала їхня реалізація. Марлос, Фернандо, Педріньо і Марлон марнували нагоди одну за одною. А Шериф, в свою чергу, свій шанс не втратив. Контратака господарів завершилася подачею в центральну зону, де чатував Момо Янсане, який переправив м’яч у ворота.

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    «Шериф» мав ще одну нагоду забити, але вкотре «Шахтар» врятував воротар. В підсумку маємо - 0:2.

    Докладніше: Ліга чемпіонів. «Шериф» – «Шахтар» – 2:0. Онлайн матчу.

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    Ліга чемпіонів. 1 тур

    «Шериф» (Тирасполь, Молдова) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 2:0

    Голи: А.Траоре (16), Янсане (62)

    «Шериф»: Атанасіадіс, Крістіано, Дуланто, Арболеда, Фернандо Пейшоту, Аддо (Раделіч, 85), Коловос (Янсане, 55), С. Тілль, Кастаньєда (Ніколов, 85), А.Траоре, Яхшибоєв (Бруно, 67).

    «Шахтар»: П’ятов, Додо, Матвієнко, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, М.Антоніо (А.Патрік, 65), Тете (Марлос, 46), Педріньо, Л.Траоре, Фернандо дос Сантос (Мудрик, 65).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    «Шахтар» сенсаційно поступився дебютанту Ліги чемпіонів