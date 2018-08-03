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    Ліга Європи. «Генк» Маліновського зіграє з «Лехом», мінське «Динамо» – із «Зенітом». Усі пари третього відбірного раунду

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    Ліга Європи. «Генк» Маліновського зіграє з «Лехом», мінське «Динамо» – із «Зенітом». Усі пари третього відбірного раунду

    «Севілья» протистоятиме «Жальгірісу», «Ягеллонія» – «Генту»

    Напередодні визначилися всі учасники третього кваліфікаційного раунду Ліги європи-2018/19.

    Як відомо, луганська «Зоря» зіграє з португальською «Брагою», а ФК «Маріуполь» поміряється силами з «Бордо».

    Інші пари виглядають так:

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Третій відбірний раунд

    «Зоря» (Україна) – «Брага» (Португалія)

    ФК «Маріуполь» (Україна) – «Бордо» (Франція)

    «Пюнік» (Вірменія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)

    «Динамо» (Мінськ, Білорусь) – «Зеніт» (Росія)

    «Штурм» (Австрія) – АЕК (Ларнака, Кіпр)

    «Сарпсборг» (Норвегія) – «Рієка» (Хорватія)

    «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) – «Бернлі» (Англія)

    «Хапоель» (Хайфа, Ізраїль) – «Аталанта» (Італія)

    «Генк» (Бельгія) – «Лех» (Польща)

    «Вітесс» (Нідерланди) – «Базель» (Швейцарія)

    «Нордшелланд» (Данія) – «Партизан» (Сербія)

    «Гіберніан» (Шотландія) – «Мольде» (Норвегія)

    «Хайдук» (Хорватія) – «Стяуа» (Румунія)

    «Севілья» (Іспанія) – «Жальгіріс» (Литва)

    «Сігма» (Чехія) – «Кайрат» (Казахстан)

    «Слован» (Братислава, Словаччина) – «Рапід» (Відень, Австрія)

    ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Копенгаген» (Данія)

    «Олімпіакос» (Греція) – «Люцерн» (Швейцарія)

    «Рейнджерс» (Шотландія) – «Марибор» (Словенія)

    «Тренчин» (Словаччина) – «Феєнорд» (Нідерланди)

    «Ягеллонія» (Польща) – «Гент» (Бельгія)

    «Спартак» (Суботиця, Сербія) – «Брондбю» (Данія)

    «Уфа» (Росія) – «Прогрес» (Люксембург)

    «Бешикташ» (Туреччина) – ЛАСК (Австрія)

    «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Динамо» (Брест, Білорусь)

    «Лейпциг» (Німеччина) – «Університатя» (Крайова, Румунія)

    «Лудогорець» (Болгарія) – «Зринські» (Боснія та Герцеговина)

    «Легія» (Польща) – «Дюделанж» (Люксембург)

    «Алашкерт» (Вірменія) – ЧФР (Клуж, Румунія)

    «Олімпія» (Словенія) – ГІК (Фінляндія)

    «Шериф» (Молдова) – «Валюр» (Ісландія)

    «Корк Сіті» (Ірландія) – «Русенборг» (Норвегія)

    «Спартакс» (Юрмала, Латвія) – «Судува» (Литва)

    «ТНС» (Вельс) – «Мідтьюлланн» (Данія)

    «Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – АПОЕЛ (Кіпр)

    «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – «Кукесі» (Албанія)

    Матчі відбудуться 9 та 16 серпня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Маріуполь» «Зоря»
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