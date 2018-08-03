Ліга Європи. «Генк» Маліновського зіграє з «Лехом», мінське «Динамо» – із «Зенітом». Усі пари третього відбірного раунду
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Розсилка
«Севілья» протистоятиме «Жальгірісу», «Ягеллонія» – «Генту»
Напередодні визначилися всі учасники третього кваліфікаційного раунду Ліги європи-2018/19.
Як відомо, луганська «Зоря» зіграє з португальською «Брагою», а ФК «Маріуполь» поміряється силами з «Бордо».
Інші пари виглядають так:
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Третій відбірний раунд
«Зоря» (Україна) – «Брага» (Португалія)
ФК «Маріуполь» (Україна) – «Бордо» (Франція)
«Пюнік» (Вірменія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)
«Динамо» (Мінськ, Білорусь) – «Зеніт» (Росія)
«Штурм» (Австрія) – АЕК (Ларнака, Кіпр)
«Сарпсборг» (Норвегія) – «Рієка» (Хорватія)
«Істанбул Башакшехір» (Туреччина) – «Бернлі» (Англія)
«Хапоель» (Хайфа, Ізраїль) – «Аталанта» (Італія)
«Генк» (Бельгія) – «Лех» (Польща)
«Вітесс» (Нідерланди) – «Базель» (Швейцарія)
«Нордшелланд» (Данія) – «Партизан» (Сербія)
«Гіберніан» (Шотландія) – «Мольде» (Норвегія)
«Хайдук» (Хорватія) – «Стяуа» (Румунія)
«Севілья» (Іспанія) – «Жальгіріс» (Литва)
«Сігма» (Чехія) – «Кайрат» (Казахстан)
«Слован» (Братислава, Словаччина) – «Рапід» (Відень, Австрія)
ЦСКА (Софія, Болгарія) – «Копенгаген» (Данія)
«Олімпіакос» (Греція) – «Люцерн» (Швейцарія)
«Рейнджерс» (Шотландія) – «Марибор» (Словенія)
«Тренчин» (Словаччина) – «Феєнорд» (Нідерланди)
«Ягеллонія» (Польща) – «Гент» (Бельгія)
«Спартак» (Суботиця, Сербія) – «Брондбю» (Данія)
«Уфа» (Росія) – «Прогрес» (Люксембург)
«Бешикташ» (Туреччина) – ЛАСК (Австрія)
«Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Динамо» (Брест, Білорусь)
«Лейпциг» (Німеччина) – «Університатя» (Крайова, Румунія)
«Лудогорець» (Болгарія) – «Зринські» (Боснія та Герцеговина)
«Легія» (Польща) – «Дюделанж» (Люксембург)
«Алашкерт» (Вірменія) – ЧФР (Клуж, Румунія)
«Олімпія» (Словенія) – ГІК (Фінляндія)
«Шериф» (Молдова) – «Валюр» (Ісландія)
«Корк Сіті» (Ірландія) – «Русенборг» (Норвегія)
«Спартакс» (Юрмала, Латвія) – «Судува» (Литва)
«ТНС» (Вельс) – «Мідтьюлланн» (Данія)
«Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – АПОЕЛ (Кіпр)
«Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – «Кукесі» (Албанія)
Матчі відбудуться 9 та 16 серпня.