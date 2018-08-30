Ліга Європи. «Лейпциг» дотиснув «Зорю» і не дозволив українській команді вийти у групу
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Розсилка
Луганці пропустили вирішальний м'яч на 90-й хвилині з пенальті
«Зоря» не зуміла втретє поспіль вийти у груповий етап Ліги Європи.
Українській команді не вистачило одного голу, аби пройти зірковий «Лейпциг» у фінальному раунді відбору.
Вирішальний гол господарі забили на 90-й хвилині з пенальті.
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф кваліфікації
«РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Зоря» (Україна) – 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Кунья (7), 1:1 – Рафаел Ратао (35), 1:2 – Гордієнко (48), 2:2 – Огюстен (69), 3:2 – Форсбург (90, пен)
«Лейпциг»: Мвого, Орбан, Конате (Огюстен, 59), Забітцер, Ю. Поульсен (Форсберг, 59), Вернер, Ільсанкер, Клостерманн, Кунья, Лаймер (Брума, 79), Кампл.
«Зоря»: Луїс Феліпе, Сваток, Гордієнко (Кочергін, 68), Харатін, Михайличенко, В. Вернидуб, Тимчик, Караваєв, Рафаел Ратао (Прийма, 80), Кабаєв (Чеберко, 69), Сілас.
Попередження: Сваток (13), Харатін (38), Луїс Феліпе (83).
Перший матч – 0:0