Ліга Європи. Невдачі «Динамо» та «Ворскли» й усі результати поєдинків 1-го туру
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Розсилка
Груповий етап Ліги Європи розпочався
У четвер, 20 вересня, відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19.
До Вашої уваги всі результати поєдинків:
Ліга Європи з футболу
Матчі 1-го туру
«Динамо» (Київ, Україна) – «Астана» (Казахстан) – 2:2 (2:1)
«Арсенал» (Лондон, Англія) – «Ворскла» (Україна) – 4:2 (1:0)
«Ренн» (Франція) – «Яблонець» (Чехія) – 2:1 (1:0)
«Спортинг» (Лісабон, Португалія) – «Карабах» (Азербайджан) – 2:0 (0:0)
«Вільярреал» (Іспанія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 2:2 (1:0)
«Рапід» (Відень, Австрія) – «Спартак» (Москва, Росія) – 2:0 (0:0)
«Марсель» (Франція) – «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) - 1:2 (1:0)
«Лаціо» (Італія) – «Аполлон» (Кіпр) – 2:1 (1:0)
«Бешикташ» (Туреччина) – «Сарпсборг» (Норвегія) – 3:1 (0:0)
«Генк» (Бельгія) – «Мальме» (Швеція) – 2:0 (1:0)
«Севілья» (Іспанія) – «Стандард» (Бельгія) – 5:1 (2:1)
«Акхісар» (Туреччина) – «Краснодар» (Росія) – 0:1 (0:1)
ПАОК (Греція) – «Челсі» (Англія) – 0:1 (0:1)
«МОЛ Віді» (Угорщина) – БАТЕ (Білорусь) – 0:2 (0:1)
АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Цюрих» (Швейцарія) – 0:1 (0:0)
«Славія» (Чехія) – «Бордо» (Франція) – 1:0 (1:0)
«Лудогорець» (Болгарія) – «Баєр» (Німеччина) – 2:3 (2:1)
«Селтік» (Шотландія) – «Русенборг» (Норвегія) – 1:0 (0:0)
«Копенгаген» (Данія) – «Зеніт» (Росія) – 1:1 (0:1)
«Дюделанж» (Люксембург) – «Мілан» (Італія) – 0:1 (0:0)
«Олімпіакос» (Греція) – «Бетіс» (Іспанія) - 0:0
«РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Зальцбург» (Австрія) - 2:3 (0:2)
«Спартак» (Трнава, Словаччина) – «Андерлехт» (Бельгія) – 1:0 (0:0)
«Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Фенербахче» (Туреччина) – 4:1 (2:0)