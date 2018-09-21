Ліга Європи. «Арсенал» - «Ворскла» - 4:2. Полтавці повертаються з Лондона на щиті, але з честю

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Фото з uefa.com

Зате команді Василя Сачка вдалося забити двічі англійському гранду

У позитивний результат для «Ворскли» у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19 проти «Арсеналу» у Лондоні вірили хіба що найзатятіші оптимісти. Нехай нині «гармаші» не є одними з найсильніших в Англії (і непотрапляння у Лігу чемпіонів цьому підтвердження), але вони досі вважаються грандами європейського футболу. Ну, і звичайно ж, фаворитами групи, куди потрапив полтавський клуб.

«Ворскла» могла зачепитися за результат у звітному поєдинку хіба що за рахунок самовіддачі з першої до останньої хвилини, а також бездоганно відіграти у захисті. Як це показав французький «Ліон» напередодні у матчі Ліги чемпіонів з грізним «Манчестер Сіті». Це було ще одне підтвердження того, що у футболі немає нічого неможливого. Тим більше, що Унай Емері тільки вибудовує нову команду.

Головний тренер полтавців Василь Сачко, який дебютував у груповому етапі Ліги Європи у ролі тренера (він виступав свого часу на даній стадії як гравець), не приховував, що його підопічні гратимуть від оборони. Це показали перші хвилини матчу – гості зосереджено діяли на власній половині, лише зрідка переходячи у контратаки. Хоча саме полтавці першими пробили в отвір воріт. Це Ребенок перевірив пильність Лено, який спокійно впорався з ударом.

«Ворскла» продовжувала тримати захист і надалі. І робила це добре, до 32-ої хвилини. У певний момент гості посміливішали та вибігли в атаку великими силами, яка завершилася втратою м’яча та швидким випадом «Арсеналу». Івобі промчався лівим флангом і віддав на вільного Обамеянга, котрий першим же дотиком з меж штрафного майданчика пробив у дальній кут. Шуст був безсилий.

Хлопці Сачка після такого покарання опинилися у нокдауні, і ледь не пропустили вдруге, але лондонці перемудрили в одній з наступних атак. А згодом ще й Лукас Торрейра небезпечно пробив зі штрафного – поруч зі стійкою пройшов м’яч. Так непомітно і сплинув час першого тайму, протягом якого полтавці лише одного разу грубо помилилися, і відразу були покарані за свій огріх. Щоправда, на 45-й хвилині «Арсенал» активізувався, і спочатку Обамеянг влучив у стійку, а потім Шуст врятував свою команду після удару Мхітаряна.

Василь Сачко. Фото з uefa.com

Усі надії «Ворскли» на успішний підсумок розвіялися на початку другої половини. Господарі доволі легко забили двічі, довівши перевагу до 3:0. Спочатку Велбек головою замкнув точну та м’яку навісну передачу від Мхітаряна, а згодом Генріх асистував Обамеянгу, який елегантно прибрав захисника та пробив з лінії штрафного майданчика точно у кут воріт. Зауважимо, що Шуст у жодному з пропущених м’ячів не винен. Удари були настільки точними та ювелірними, що Богдан навіть не встигав реагувати, тому і не стрибав.

Тепер уже полтавці опинилися у нокдауні, і якби «гармаші» хотіли, то могли б довести рахунок і до більшого. А так, Унай Емері зняв лідерів команди, і «Арсенал» дозволив «Ворсклі» поатакувати. Натомість, вийшов Месут Езіл. І саме турецький німець забив четвертий гол у ворота «зелено-білих». Шуст вийшов з воріт, аби підстрахувати захисників, але не встиг на перехоплення, і Ліхтштайнер віддав точно на вільного партнера, яким виявився саме Езіл.

«Арсенал» ще більше розслабився та дозволив гостям навіть отримати право кутовий, а потім і на штрафний поблизу власних воріт. І саме після розіграшу штрафного полтавці забили гол престижу. Подача вийшла невдалою, але «ворскляни» зачепилися за м’яч, Чеснаков обікрав Ліхтштайнера та потужно пробив у ближній кут – Лено врятувати лондонців не зміг.

Та і це ще був не кінець. Уже у компенсований час «зелено-білі» провели разючу контратаку, яку завершив точним і потужним ударом у кут воріт Шарпар. Лено і цього разу нічого не зміг вдіяти. Крім того, зазначимо пас Ребенка з лівого флангу, який і виклав м’яч партнеру під удар.

Отож, «Ворскла» прогнозовано поступилася на виїзді «Арсеналу». Та не варто робити з цього трагедію, адже головна боротьба за путівку у плей-офф у підопічних Сачка попереду – у протистояннях зі «Спортингом» і «Карабахом». «Гармаші» же повинні спокійно вигравати цю групу та проходити далі з першого місця.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Матч 1-го туру

«Арсенал» (Лондон, Англія) – «Ворскла» (Полтава, Україна) – 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Обамеянг (32), 2:0 – Велбек (48), 3:0 – Обамеянг (56), 4:0 – Езіл (74), 4:1 – Чеснаков (76), 4:2 – Шарпар (90+4)

«Арсенал»: Лено, Монреаль, Голдінг, Папастатопулос, Ліхтштайнер, Ельненні, Торрейра (Гендузі, 57), Івобі (Сміт-Роу, 70), Мхітарян, Обамеянг (Езіл, 57), Велбек.

«Ворскла»: Шуст, Даллку, Артур, Пердута, Ребенок, Чеснаков, Кобахідзе (Сергійчук, 77), Кравченко (Скляр, 70), Шарпар, Коломоєць, Кулач (Ніколас Карека, 75).

Попередження: Шарпар (19).

«Главком»