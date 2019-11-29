Ліга Європи: перемога «Спортинга», поразка «Арсеналу» та всі результати 28 листопада
Зіграно матчі 5 туру групового етапу
У Лізі Європи 28 листопада відбулися матчі 5-го туру групового етапу
Група A
«Дюделанж» (Люксембург) – АПОЕЛ (Кипр) – 0:2
Голи: 0:1 – Матич (12, з пенальті). 0:2 – Меркіс (43)
«Севілья» (Іспанія) – «Карабах» (Азербайджан) – 2:0
Голи: 1:0 – Хіль (61). 2:0 – Даббур (90+2)
Становище команд: Севілья – 15, АПОЕЛ – 7, Карабах – 4, Дюделанж – 3
Група B
«Лугано» (Швейцарія) – «Копенгаген» (Данія) – 0:1
Гол: Томсен (27)
«Мальме» (Швеція) – «Динамо» К (Україна) – 4:3
Становище команд: Копенгаген – 9, Мальме – 8, Динамо – 6, Лугано – 2
Група D
«Русенборг» (Норвегія) – ЛАСК (Австрія) – 1:2
Голи: 0:1 – Гоінгінгер (20). 1:1 – Йонсен (45). 1:2 – Фрізер (54)
«Спортинг» (Португалія) – ПСВ (Нідерланди) – 4:0
Голи: 1:0 – Луіс Феліпе (9). 2:0 – Бруну Фернандеш (16). 3:0 – Матью (43). 4:0 – Бруну Фернандеш (64, з пенальті)
Становище команд: Спортинг – 12, ЛАСК -10, ПСВ – 7, Русенборг – 0
Група E
«Лаціо» (Італія) – ЧФР (Румунія) – 1:0
Гол: 1:0 – Корреа (25)
«Селтик» (Штландія) – «Ренн» (Франція) – 3:1
Голи: 1:0 – Морган (22). 2:0 – Крісті (45+1). 3:0 – Джонстон (74). 3:1 – Хуну (89)
Становище команд: Селтик – 13, ЧФР – 9, Лаціо – 6, Ренн – 1
Група F
«Віторія» (Португалія) – «Стандард» (Бельгія) – 1:1
Голи: 0:1 – Лестінн (40, з пенальті). 1:1 – Андре Перейра (45+2)
«Арсенал» (Англія) – «Айнтрахт» Ф (Німеччина) – 1:2
Гол: 1:0 – Обамеянг (45+1). 1:1 – Камада (55). 1:2 – Камада (64)
Становище команд: Арсенал – 10, Айнтрахт – 9, Стандард – 7, Віторія – 2