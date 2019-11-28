Ліга Європи: історична перемога «Астани» Григорчука та інші результати



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«Манчестер Юнайтед» сенсаційно програв у Казахстані УЄФА

У Лізі Європи відбулася частина матчів 5 туру

Команди Ліги Європи зіграли 28 листопада частину матчів 5-го туру групового етапу.

Головна несподіванка сталася в Казахстані, де «Астана» українського тренера Романа Григорчука зустрічалася з «Манчестер Юнайтед». Казахстанці до того вже втратили всі шанси на продовженя боротьби в турнірі. Натомість манкуніанці вже гарантували собі вихід у наступний раунд. То ж гості грали наполовину резервним складом.

Англійці відкрили рахунок, але далі справа не пішла. Натомість Шомко з «Астани» забив у ворота «МЮ» перший м’яч в турнірі. Згодом автогол Бернарда зафіксував історичну перемогу «Астани», яка ніякого зиску переможця не принесла.

Група G

«Фейєноорд» (Нідерланди) – Рейнджерс (Шотландія) – 2:2

Голи: 1:0 – Торнстра (33). 1:1 – Морелос (53). 1:2 – Морелос (65). 2:2 – Сіністерра (68)

«Янг Бойз» (Швейцарія) – «Порту» (Португалія) – 1:2

Гол: 1:0 – Фасснахт (6). 1:1 – Абубакар (76). 1:2 – Абубакар (79)

Становище команд: Рейнджерс – 8, Порту – 7, Янг Бойз – 7, Фейєноорд – 5

Група H

«Ференцварош» (Угорщина) – «Еспаньол» (Іспанія) – 2:2

Голи: 1:0 – Сігер (23). 1:1 – Мелендо (31). 2:1 – Шкварка (90+1, з пенальті). 2:2 – Дардер (90+6)

ЦСКА (Росія) – «Лудогорець» (Болгарія) – 1:1

Голи: 0:1 – Кесеру (66). 1:1 – Чалов (76)

Становище команд: Еспаньол – 11, Лудогорець – 7, Ференцварош – 6, ЦСКА – 2

Група I

«Олександрія» (Україна) – «Вольфсбург» (Німеччина) – 0:1

«Сент-Етьєн» (Франція) – «Ґент» (Бельгія) – 0:0

Становище команд: Ґент – 9, Вольфсбург – 8, Сент-Етьєн – 4, Олександрія – 3

Група J

«Вольфсберг» (Австрія) – «Борусія» М (Німеччина) – 0:1

Гол: 0:1 – Штідль (60)

«Істанбул» (Туреччина) – «Рома» (Італія) – 0:3

Голи: 0:1 – Веретут (30, з пенальті). 0:2 – Клюйверт (31). 0:3 – Джеко (45+1)

Становище команд: Борусія М – 8, Рома – 8, Істанбул – 7, Вольфсберг – 4

Група K

«Брага» (Португалія) – «Вулвергемптон» (Англія) – 3:3

Голи: 1:0 – Андре Хорта (6). 1:1 – Хіменес (14). 1:2 – Доерті (34). 1:3 – Траоре (35). 2:3 – Пауліньо (65). 3:3 – Франсержіо (79)

«Бешикташ» (Туреччина) – «Слован» (Словаччина) – 2:1

Гол: 0:1 – Даніель (35). 1:1 – Роко (75), 2:1 – Ляйіч (90+2, з пенальті)

Становище команд: Брага – 11, Вулвергемтон – 10, Слован – 4, Бешикташ – 3

Група L

АЗ (Нідерланди) – «Партизан» (Сербія) – 2:2

Голи: 0:1 – Асано (16). 0:2 – Сума (27). 1:2 – Друйф (88). 2:2 – Друйф (90+2)

«Астана» (Казахстан) – «Манчестер Юнайтед» - 2:1

Голи: 0:1 – Лінгард (10). 1:1 – Шомко (55). 2:1 – Бернард (62, автогол)

Становище команд: МЮ – 10, АЗ – 9, Партизан – 5, Астана – 3