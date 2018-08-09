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    Ліга Європи. «Зоря» та «Брага» зіграли у результативну нічию у Запоріжжі

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    Ліга Європи. «Зоря» та «Брага» зіграли у результативну нічию у Запоріжжі

    Луганці не програли, але на виїзді їм точно треба буде забивати хоча б один м'яч

    У четвер, 9 серпня, «Зоря» та «Брага» зіграли перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2018/19.

    Загалом, гра вийшла нецікавою, було обмаль моментів, особливо у першому таймі.

    У другій половині гра дещо пожвавилася, але було видно, що обидві команди переживають за результат.

    Зрештою, «Брага» скористалася помилкою «Зорю» у захисті та відкрила рахунок на 69-й хвилині. Однак господарі за три хвилини відігралися зусиллями Караваєва.

    У завершальні хвилини команди дещо відкрилися, вирішивши зіграти на зустрічних курсах, але перемогу жодна з них так і не зуміла вирвати.

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Третій відбірний раунд

    «Зоря» (Україна) – «Брага» (Португалія) – 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 – Рікарду Орта (69), 1:1 – Караваєв (72)

    «Зоря»: Луїс Феліпе, Сваток, Харатін, Хомченовський, Михайличенко, Вернидуб, Лєднєв (Кочергін, 71), Тимчик, Караваєв, Рафаель Ратао (Кабаєв, 73), Сілас (Гордієнко, 66).

    «Брага»: Матеус, Нуну Секейра, Вілсон Едуарду (Дієго Соуза, 78), Жоау Новайш (Рікардо, 89), Рікарду Орта (Фабіу Мартінш, 89), Клаудемір, Франсержіо, Раул Сілва, Бруно Віана, Рікарду Есгаю, Марсело Гояно.

    Попередження: Вілсон Едуарду (25), Лєднєв (27), Жоау Новайш (43), Харатін (80).

    Матч-відповідь відбудеться 16 серпня.

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