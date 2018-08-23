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    Ліга Європи. «Зоря» у меншості вистояла нічию у поєдинку з «Лейпцигом»

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    Фото twitter.com/dierotenbullen - Ліга Європи. «Зоря» у меншості вистояла нічию у поєдинку з «Лейпцигом»
    Фото twitter.com/dierotenbullen

    Луганська команда грала удесятьох із 17-ої хвилини

    «Зоря» зберігає шанси вийти у груповий етап Ліги Європи-2018/19.

    У домашньому поєдинку раунду плей-офф кваліфікації луганці не програли німецькому «Лейпцигу».

    Уже на початку зустрічі підвів свою команду Богдан Лєднєв, який грубо відповів візаві – вдарив того ногою. Арбітр показав українцю пряму червону картку.

    Однак «Зоря» знову підтвердила, чому футболістів цієї команди називають «мужиками».

    Луганці не просто відбивалися увесь той час, який залишався до фінального свистка, а ще й намагалися контратакувати.

    У підсумку «Зоря» у меншості вистояла нульову нічию у поєдинку з «Лейпцигом».

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф

    «Зоря» (Луганськ, Україна) – «Лейпциг» (Німеччина) – 0:0

    «Зоря»: Луїс Феліпе, Сваток, Харатін, Хомченовський (Кабаєв, 59), Михайличенко, Вернидуб, Лєднєв, Тимчик, Караваєв (Гордієнко, 83), Рафаел Ратао (Кочергін, 57), Сілас.

    «Лейпциг»: Мвого, Сараччі, Орбан, Конате, Вернер, Ільсанкер, Брума, Матеус Кунья (Ю. Поульсен, 72), Мюкіле (Форсберг, 62), Лаймер (Клостерманн, 80), Демме.

    Попередження: Рафаел Ратао (29), Матеус Кунья (42), Сараччі (68).

    Вилучення: Лєднєв (17).

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