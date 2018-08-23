Ліга Європи. «Зоря» - «Лейпциг» - 0:0. Луганці героїчно вистояли нічию у меншості

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Фото twitter.com/dierotenbullen

При цьому українська команда показала непогану гру, що залишає їй шанси на прохід далі

«Зоря» у нинішньому розіграші Ліги Європи вже створила одну сенсацію, вибивши у третьому раунді кваліфікації португальську «Брагу». І тепер, аби вийти у третій поспіль для себе груповий етап другого за престижністю клубного турніру Європи, луганцям потрібно було пройти не менш серйозного суперника – німецький «Лейпциг».

І знову «Зоря» виступала так званим андердогом, адже букмекери відмовлялися вірити у підсумковий успіх української команди. Навіть напередодні протистояння у Запоріжжі експерти називали німців беззаперечними фаворитами. Проте, луганці ледь не присоромили знавців уже на другій хвилині поєдинку. Рафаел Ратао увірвався у штрафний майданчик з флангу та пробив. Міг підкоригувати політ м’яча Лєднєв, але воротар гостей Мвого вчасно кинувся під удар і відвів загрозу.

Зі старту поєдинку «Лейпциг» заграв швидко, футболісти активно переводили м’яч з флангу на фланг. Одна з таких атак завершилася потужним ударом Вернера з-за меж штрафного майданчика. Луїс Феліпе відбив м’яч перед собою, однак на добиванні, на щастя, нікого із суперників не виявилося.

А на 15-й хвилині стався епізод, який поставив під серйозний сумнів подальшу участь «Зорі» у Лізі Європи. Сараччі порушив правила проти Лєднєва, а потім наступив українцю на ногу. Нерви у молодого Богдана не витримали, і він ногою вдарив суперника у відповідь. Французький арбітр узяв паузу, й у підсумку показав Лєднєву червону картку... Богдан підвів команду, отримавши вилучення ще до середини першого тайму...

Те, що «Зоря» змушена була продовжувати гру у меншості, означало тільки одне – тепер команда точно розраховуватиме винятково на контратаки. Натомість, «Лейпциг» почав йти вперед ще більшими силами. А це цілком могло бути на руку господарям, які, до слова, не замкнулися на власній половині поля. «Чорно-білі» час від часу вибігали в атаки, та все ж створити щось небезпечне їм було важко.

У захисті ж у луганців інколи виникали пожежі. Кілька разів суперники опинялися на забійних позиціях. Та кожного разу самовіддано діяли оборонці, які, не вагаючись, лягали під удари. І якщо у першому таймі «Лейпциг» якось статечно виглядав у нападі, то з початком другого футболісти цього клуби почали створювати все більше моментів. Луїс Феліпе в одному з епізодів неймовірним чином зреагував ногою на потужний удар Бруми.

Ближче до середини другої половини Юрій Вернидуб вирішив внести зміни у гру. Тренер випустив Кочеріна замість Рафаела. І заміна могла спрацювати миттєво: Владислав отримав пас від Караваєва безпосередньо у штрафному майданчику, прибрав захисника та пробив – м’яч пролетів над поперечкою. Це, мабуть, був найкращий шанс «Зорі» забити бажаний гол у меншості.

Щодо «Лейпцига», то футболісти цього клубу продовжували битися об кам’яний оборонний мур, який вибудувала «Зоря». Так, небезпечні моменти деколи були, але м’яч пролітав поруч з каркасом воріт, або ж «чорно-білий» захист і надалі блокував усі спроби. Крім того, футболісти німецького клубу почали відверто нервувати та переживати через те, що ніяк не могли забити у більшості.

Найреальніші нагоди гості мали вже у компенсований до другого тайму час. Спочатку Луїс Феліпе помилився на виході, але Михайличенко врятував свою команду, зупинивши удар суперника ледь не з лінії воріт. А згодом уже воротар «Зорі» витягнув із самісінького кута удар Форсберга. Таким чином, луганці вистояли нульову нічию, граючи із 17-ої хвилини у меншості. Даний результат залишає українській команді шанси на вихід у груповий етап. Усе вирішиться за тиждень у Німеччині.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Раунд плей-офф

«Зоря» (Луганськ, Україна) – «Лейпциг» (Німеччина) – 0:0

«Зоря»: Луїс Феліпе, Сваток, Харатін, Хомченовський (Кабаєв, 59), Михайличенко, Вернидуб, Лєднєв, Тимчик, Караваєв (Гордієнко, 83), Рафаел Ратао (Кочергін, 57), Сілас.

«Лейпциг»: Мвого, Сараччі, Орбан, Конате, Вернер, Ільсанкер, Брума, Матеус Кунья (Ю. Поульсен, 72), Мюкіле (Форсберг, 62), Лаймер (Клостерманн, 80), Демме.

Попередження: Рафаел Ратао (29), Матеус Кунья (42), Сараччі (68).

Вилучення: Лєднєв (17).

«Главком»