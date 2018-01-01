Ломаченко і Пакьяо можуть провести бій восени

Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум

Бій між українським чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком (10-1, 8 КО) і чемпіоном світу у восьми вагових категоріях філіппінцем Менні Пакьяо (59-7-2, 38 КО) може відбутися восени. Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум. «Були дискусії щодо бою Ломаченко - Пакьяо, але батько українця не хоче, щоб його син змінив



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Бом Арум. Фото: Getty Images

Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум

Бій між українським чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком (10-1, 8 КО) і чемпіоном світу у восьми вагових категоріях філіппінцем Менні Пакьяо (59-7-2, 38 КО) може відбутися восени.

Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум.

«Були дискусії щодо бою Ломаченко - Пакьяо, але батько українця не хоче, щоб його син змінив вагову категорію. Ломаченко боксуватиме в легкій вазі, філіппінець проведе свій бій, а вже восени, можливо, вони зустрінуться між собою», - сказав Арум.

Нагадаємо, Пакьяо заявив, що ведуться переговори про бій з Ломаченком.

Зазначимо, Ломаченко виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), а Менні Пакьяо останні поєдинки провів в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Боб Арум раніше повідомляв, що його клієнт може перейти в легку вагу.

У свою чергу менеджер Ломаченка каже, що бій з Пакьяо не цікавить українця.

Джерело: ua.tribuna.com