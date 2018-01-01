Ломаченко і Пакьяо можуть провести бій восени
- Сьогодні, 18:59
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Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум
Бій між українським чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком (10-1, 8 КО) і чемпіоном світу у восьми вагових категоріях філіппінцем Менні Пакьяо (59-7-2, 38 КО) може відбутися восени.
Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум.
«Були дискусії щодо бою Ломаченко - Пакьяо, але батько українця не хоче, щоб його син змінив вагову категорію. Ломаченко боксуватиме в легкій вазі, філіппінець проведе свій бій, а вже восени, можливо, вони зустрінуться між собою», - сказав Арум.
Нагадаємо, Пакьяо заявив, що ведуться переговори про бій з Ломаченком.
Зазначимо, Ломаченко виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), а Менні Пакьяо останні поєдинки провів в напівсередній вазі (до 66,7 кг).
Боб Арум раніше повідомляв, що його клієнт може перейти в легку вагу.
У свою чергу менеджер Ломаченка каже, що бій з Пакьяо не цікавить українця.
Джерело: ua.tribuna.com