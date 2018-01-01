  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ломаченко і Пакьяо можуть провести бій восени

    Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум
    Бій між українським чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком (10-1, 8 КО) і чемпіоном світу у восьми вагових категоріях філіппінцем Менні Пакьяо (59-7-2, 38 КО) може відбутися восени. Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум. «Були дискусії щодо бою Ломаченко - Пакьяо, але батько українця не хоче, щоб його син змінив
    • Сьогодні, 18:59
    • Розсилка
    Бом Арум. Фото: Getty Images
    Бом Арум. Фото: Getty Images

    Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум

    Бій між українським чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком (10-1, 8 КО) і чемпіоном світу у восьми вагових категоріях філіппінцем Менні Пакьяо (59-7-2, 38 КО) може відбутися восени.

    Про це повідомив промоутер Top Rank Боб Арум.

    «Були дискусії щодо бою Ломаченко - Пакьяо, але батько українця не хоче, щоб його син змінив вагову категорію. Ломаченко боксуватиме в легкій вазі, філіппінець проведе свій бій, а вже восени, можливо, вони зустрінуться між собою», - сказав Арум.

    Нагадаємо, Пакьяо заявив, що ведуться переговори про бій з Ломаченком.

    Зазначимо, Ломаченко виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), а Менні Пакьяо останні поєдинки провів в напівсередній вазі (до 66,7 кг).

    Боб Арум раніше повідомляв, що його клієнт може перейти в легку вагу.

    У свою чергу менеджер Ломаченка каже, що бій з Пакьяо не цікавить українця.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ