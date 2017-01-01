Ломаченко претендує на нагороду Шугара Рея Робінсона

А батько Ломаченка може бути визнаний найкращим тренером за версією BWAofA

Український чемпіон світу Василь Ломаченко (10-1, 8 КО), його батько Анатолій Ломаченко і Володимир Кличко потрапили в список номінантів на нагороди Асоціації американських журналістів, які пишуть про боксерів (BWAofA). Ломаченко-молодший виграв три поєдинки за рік, змусивши всіх своїх суперників здатися. В результаті, українець став номінантом на



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Василь Ломаченко. Фото: Bad Left Hook

А батько Ломаченка може бути визнаний найкращим тренером за версією BWAofA

Український чемпіон світу Василь Ломаченко (10-1, 8 КО), його батько Анатолій Ломаченко і Володимир Кличко потрапили в список номінантів на нагороди Асоціації американських журналістів, які пишуть про боксерів (BWAofA).

Ломаченко-молодший виграв три поєдинки за рік, змусивши всіх своїх суперників здатися. В результаті, українець став номінантом на нагороду Шугара Рея Робінсона, яка вручається кращому боксеру року.

Претенденти на звання боксера року:

Теренс Круфорд

Майкі Гарсія

Ентоні Джошуа

Василь Ломаченко

Срісакет Сор Рунгвісаі

Всі члени BWAofA проголосують за найкращого боксера 2017 року, а підсумки стануть відомі в лютому 2018 року. Переможець отримає свою нагороду на спеціальному вечорі.

Батько Василя Анатолій Ломаченко потрапив в номінацію на нагороду Едді Футча, яка вручається найкращому тренеру року.

Претенденти на звання тренера року:

Деррік Джеймс (Джермелл Чарло, Еррол Спенс)

Анатолій Ломаченко (Василь Ломаченко)

Брайян Макінтайр (Теренс Кроуфорд)

Андре Розьєр (Деніел Джейкобс, Садем Алі)

Абель Санчес (Геннадій Головкін, Мурат Гассієв)

Інший українець Володимир Кличко потрапив в номінацію на нагороду Мухаммеда Алі - Джо Фрейзера, яка вручається за кращий бій в році.

Претенденти на звання кращого бою року:

Ентоні Джошуа - Володимир Кличко

Срісакет Сор Рунгвісаі - Роман Гонсалес

Девід Бенавідес - Рональд Гавріл

Джеймс Дігейл - Баду Джек

Мігель Роман - Орландо Салідо

Нагадаємо, Василь Ломаченко потрапив в список номінантів на звання найкращого боксера року за версією The Ring та Fightnews.

Джерело: xsport.ua