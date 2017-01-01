Ломаченко претендує на звання найкращого боксера року за версією The Ring

На нагороду претендують ще чотири відомих боксери

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) претендує на звання кращого боксера року. Авторитетне видання The Ring включило українця в шорт-лист з п'яти претендентів на звання «Боксер року». Всі номінанти: Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) провів два поєдинки за рік. Об'єднав пояса IBF, WBA, WBC і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко. Фото: Twitter @FightBible

На нагороду претендують ще чотири відомих боксери

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) претендує на звання кращого боксера року.

Авторитетне видання The Ring включило українця в шорт-лист з п'яти претендентів на звання «Боксер року».

Всі номінанти:

Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) провів два поєдинки за рік. Об'єднав пояса IBF, WBA, WBC і WBO в першій напівсередній вазі в бою з Джуліосом Індонго, після чого перейшов в напівсередню вагу.

Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) провів два поєдинки за рік. Переміг Володимира Кличка і став володарем поясів IBF, IBO і WBA. Потім захистив титули в бою з Карласом Такамом.

Срісакет Сор Рунгвісаі (44-1-4, 40 КО) провів два поєдинки за рік. Став чемпіоном WBC у другій найлегшій вазі. Двічі переміг колишнього лідера рейтингу Р4Р Романа Гонсалеса.

Андре Ворд (32-0, 16 КО) провів два поєдинки за рік. Об'єднав пояса IBF, WBA і WBO в напівважкій вазі. Двічі переміг Сергія Ковальова, після чого завершив кар'єру.

Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) провів три поєдинки за рік. Виграв бої після того, як суперники відмовлялися продовжувати битися. В останньому поєдинку переміг Гільєрмо Рігондо.

Наступного суперника Василю Ломаченку обирають уболівальники українського боксера.

Нагадаємо, Ломаченко вже став найкращим боксером року за версією Boxing Scene, Fightnews, Boxing News 24.

Раніше повідомлялося, що поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News.

Джерело: xsport.ua