Ломаченко визнаний найкращим боксером світу в 2017 році за версією авторитетного видання Fightnews

Українець у голосуванні обійшов Теренса Кроуфорда

Один з найстаріших і найавторитетніших боксерських сайтів світу Fightnews почав підводити підсумки 2017 року. У номінації «Найкращий боксер року» перемогу здобув чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко, який випередив американця Теренса Кроуфорда і таїландця Срісакета Сора Рунгвісаї.



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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Українець у голосуванні обійшов Теренса Кроуфорда

Один з найстаріших і найавторитетніших боксерських сайтів світу Fightnews почав підводити підсумки 2017 року.

У номінації «Найкращий боксер року» перемогу здобув чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко, який випередив американця Теренса Кроуфорда і таїландця Срісакета Сора Рунгвісаї.

Нагадаємо, що в 2017 році Василь Ломаченко здобув три перемоги, і кожного разу його суперник відмовлявся від продовження бою в перерві між раундами.

Як відомо, Ломаченко також претендує на звання найкращого боксера року за версією авторитетного видання The Ring.

Наступного суперника Василю Ломаченку обирають уболівальники українського боксера.

Нагадаємо, Ломаченко вже став найкращим боксером року за версією Boxing Scene та Boxing News 24.

Раніше повідомлялося, що поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News.