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    Лопатецька буде боротися за вихід до фіналу турніру в Японії

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    Дарія Лопатецька - Лопатецька буде боротися за вихід до фіналу турніру в Японії
    Дарія Лопатецька

    Українська тенісистка пробилася до 1/2 фіналу

    У чвертьфіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч українка за півтори години обіграла представницю Великобританії Джоді Енн Баррейдж: 4:6, 6:2, 6:3.

    Наступною суперницею Лопатецької стане шоста сіяна італійка Джулія Гатто-Монтіконе, яка впевнено перемогла Деяну Раданович з Сербії, посіяну під третім номером: 6:0, 6:2.

    Нагадаємо, у матчі другого кола Дарія Лопатецька перемогла японку Момоко Коборі: 6:1, 7:5. У першому ж колі українська тенісистка розгромила іншу японку Ману Кавамуру: 6:1, 6:0.

    Джерело: btu.org.ua

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