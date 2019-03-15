Лопатецька буде боротися за вихід до фіналу турніру в Японії
-
Розсилка
Дарія Лопатецька
Українська тенісистка пробилася до 1/2 фіналу
У чвертьфіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч українка за півтори години обіграла представницю Великобританії Джоді Енн Баррейдж: 4:6, 6:2, 6:3.
Наступною суперницею Лопатецької стане шоста сіяна італійка Джулія Гатто-Монтіконе, яка впевнено перемогла Деяну Раданович з Сербії, посіяну під третім номером: 6:0, 6:2.
Нагадаємо, у матчі другого кола Дарія Лопатецька перемогла японку Момоко Коборі: 6:1, 7:5. У першому ж колі українська тенісистка розгромила іншу японку Ману Кавамуру: 6:1, 6:0.
Джерело: btu.org.ua