Лопес уникає зустрічі з Ломаченком. Каже, що замало грошей



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Василь Ломаченко і Теофімо Лопес бігають навколо одне одного вже понад два роки Світлина із соцмереж

Бій за об’єднання титулів у легкій вазі під загрозою зриву

Об'єднавчий поєдинок чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса і володаря титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка виявився на межі зриву.

Як повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер, 22-річний виходець з Гондурасу незадоволений запропонованими йому фінансовими умовами і готовий розпочати переговори про бій з іншим опонентом.

«Джерела розповіли The Athletic, що Теофімо Лопесу запропонували 1,2 млн доларів за титульний поєдинок з Василем Ломаченком 3 жовтня. Він хоче набагато більше, і бій виявився під загрозою зриву. Ломаченко погодився на гонорар у розмірі 3,25 млн доларів.

До пропонованої дати поєдинку залишилося трохи більше 60 днів, і наші джерела повідомляють, що Теофімо згоден захищати свій титул проти іншого суперника. Чи можна врятувати цей бій?»- написав Коппінджер у своєму Twitter.