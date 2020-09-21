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    Лунін уперше в кар’єрі потрапив до заявки на матч «Реалу»

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    Лунін уперше в кар’єрі потрапив до заявки на матч «Реалу»

    Лунін провів весь поєдинок на лаві для запасних

    Мадридський «Реал» зіграв у нульову нічию з «Реалом Сосьєдадом» у поєдинку другого туру іспанської Прімери.

    «Реал Сосьєдад» - «Реал» - 0:0

    «Реал Сосьєдад»: Реміро - Горосабель, Ле Норман, Елустондо, Муньос - Гевара (Гонсалес, 89), Меріно - Порту, Оярсабаль (Янузай, 74), Барренечеа (Баутіста, 74) - Ісак (Сілва, 63)

    «Реал»: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менді - Модріч (Вальверде, 70), Кроос, Едегор (Каземіро, 69) - Родріго (Марвін, 70), Бензема, Вінісіус (Аррібас, 90 + 1).

    Більше гострих моментів, а саме два, виникли у матчі у гравців «Реал Сосьєдаду». Проте голкіпер Тібо Куртуа був на висоті.

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    Лунін уперше в кар’єрі потрапив до заявки на матч «Реалу»
    Лунін уперше в кар’єрі потрапив до заявки на матч «Реалу»
    Лунін уперше в кар’єрі потрапив до заявки на матч «Реалу»

    Таким чином, «Реал» втратив очки в першому матчі чемпіонатів Іспанії в п'яти з восьми останніх сезонів в ранзі чинного чемпіона країни. Також «Реал» в шостий раз в своїй історії зіграв внічию без забитих голів в першому матчі чемпіонату країни. Це сталося вперше з 2015 року, тоді «Реал» очолював Рафаель Бенітес.

    У третьому турі Прімери «Реал» зіграє з севільським «Бетісом» (перший тур підопічні Зідана пропускали).

    Варто відзначити, що воротар збірної України Андрій Лунін уперше в кар’єрі потрапив до заявки «Реалу». Лунін виступатиме за «вершкових» під 29-м номером.

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    Джерело: ФК Реал

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Дані Карвахаль Тоні Кроос Каземіро Лука Модріч Карім Бензема Тібо Куртуа Андрій Лунін Мікель Оярсабаль ФК «Реал Сосьєдад»
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