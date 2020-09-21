Пірло здобув перемогу у першій грі на чолі «Ювентуса»



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Роналду забиває третій гол у матчі з «Сампдорією» Twitter Ювентуса

Іменитий в минулому футболіст Пірло на мажорній ноті розпочав виступи на тренерському містку

Туринський «Ювентус» став переможцем поєдинку першого туру італійської Серії А сезону 2019-20 років. Чинний чемпіон вдома здолав «Сампдорію» - 3:0.

«Ювентус» – «Сампдорія» – 3:0

Голи: 1:0 – Кулусевскі (13). 2:0 – Бонуччі (78). 3:0 – Роналду (88).

«Ювентус»: Щесни - Куадрадо (Бентанкур, 78), Бонуччі, К'єлліні (Демірал, 82), Даніло, Фработта (Де Шильо, 67) - Кулусевскі (Дуглас Коста, 82), Рабіо, Маккенні, Ремсі - Роналду.

«Сампдорія»: Аудеро - Берешінскі, Коллі, Тонеллі (Йосіда, 46), Ауджелло - Депаолі (Рамірес, 46), Торсбі (Дамсгор, 69), Льоріс (Квальярелла, 46), Янкто - Екдаль - Бонаццолі (Верре, 69).

На 13 хвилині Роналду пішов з м’ячем на кількох оборонців гостей у чужій карній зоні. В підсумку португалець втратив володіння м’ячем, який відскочив під удар шведу Кулусевскі. Удар з більярдною точністю під дальню стійку воріт вивів вперед «Стару синьйору».

Довгий час рахунок у зустрічі був незмінним, допоки у штрафній гостей не сталася «пожежа» після якої ігровий снаряд у порожню сітку добив оборонець Леонардо Бонуччі. Крапку у грі на 88 хвилині поставив Кріштіану Роналду. Португалець з гострого кута надіслав м’яч від стійки до сітки воріт.

Примітно, що даний поєдинок став для Андреа Пірло першим офіційним на чолі головного тренера «Ювентуса».

Зауважимо, що в інших зустрічах «Наполі» обіграв «Парму» (2:0), «Дженоа» розібралося із «Кротоне» (4:1), а «Сассуоло» і «Кальярі» розписали мирову (1:1).