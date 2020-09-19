«Десна» напередодні дебюту в єврокубках не змогла переграти дебютанта Прем’єр-ліги



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Андрій Гітченко відзначився голом у 200-му матчі у вищому дивізіоні Світлина - UA-Футбол

Чернігівці не змогли переграти «Інгулець»

«Інгулець» з Петрового та чернігівська «Десна» розійшлися миром у матчі третього туру української футбольної Прем’єр-ліги. Зустріч відбувалася на кропивницькому стадіоні «Зірка» через те, що клубний стадіон «Інгульця» ще не сертифікований для проведення матчів в УПЛ.

Номінальні господарі грали агресивніше. Проте «Десна», надійно обороняючись, на початку другого тайму відкрила рахунок: після подачі кутового зліва Пилип Будківський перевів м’яч п’ятою у район дальньої стійки, де разом кулю вніс і стрибку у ворота центральний оборонець Андрій Гітченко. Для Андрія цей матч був ювілейним, 200-м в елітному дивізіоні українського футболу.

«Інгулець» відігрався на 57-й хвилині завдяки дивовижному дальньому удару нападника Ніки Січінави, який перед матчем отримав приз найкращого гравця першої ліги сезону-2019/2020.

Матч так і завершився – 1:1.

Таким чином, «Десна», набравши п’ять пунктів, вийшла на третє місце в таблиці. Вище тільки «Ворскла», яка виграла усі три матчі і набрали дев’ять очок і «Маріуполь», у якого шість пунктів. «Інгулець» з двома очками десятий.

Зауважимо, що нинішня зустріч була для «Десни» останньою перевіркою сил напередодні дебюту в Лізі Європи. 24 вересня команда Олександра Рябоконя зустрінеться з німецьким «Вольфсбурґом».