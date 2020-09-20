До сліз. Український футболіст у Білорусі присвятив гол померлому батькові (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для Юрія Габовди суботній матч був особливим Світлина - ФК «Торпедо-БеЛАЗ»

Юрій Габовда важко пережив втрату тата

Український футболіст білоруського «Торпедо-БеЛАЗ» з Жодіно Юрій Габовда забив свій перший м’яч у чемпіонаті Білорусі.

Юрій, який в Україні знаний найперше виступами за львівські «Карпати», відкрив рахунок на десятій хвилині виїзного матчу проти «Городеї». Відсвяткував гол 31-річний Габовда по-особливому: він підняв ігрову футболку, а під нею на майці було намальоване серце і надпис: «Папа».

Гравець, який народився в Мукачевому на Закарпатті, трохи згодом виклав відео у себе в соцмережах з підписом: «Тату, сьогодні рівно 10 місяців без тебе. Я зробив це, Тату, я знаю,що ти все бачиш і сьогодні ти найщасливіший Тато в світі. Я люблю Тебе, Тату. Ти назавжди в моєму серці».

Юрій Габовда перейшов у білоруське «Торпедо-БеЛАЗ» цьогоріч улітку з угорського «Дебрецена». За нову команду Юрій уже провів чотири матчі і забив перший м’яч.

Після перемоги 3:1 над «Городеєю» жодинці набрали після 24-х турів 41 очко і вийшли на четверте місце в таблиці. Вище тільки солігорський «Шахтар», який починав сезон з Юрієм Вернидубом на чолі, а зараз грає під керівництвом іншого українця Романа Григорчука. У лідерів 46 очок. Стільки ж – у БАТЕ з Борисова. Третім іде «Неман» з Гродно – 44 пункти.

Додамо, що крім Габовди за «Торпедо» віднедавна виступає ще один українець – оборонець Алан Ауссі. Він у зустрічі проти «Городеї» вийшов на заміну на 89-й хвилині. Для 19-річного вихованця київського «Динамо» то був дебют за білоруський клуб. До того він був орендований у чеський «Слован» з Ліберця. За «Торпедо» Алан теж виступатиме на правах оренди.