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    До сліз. Український футболіст у Білорусі присвятив гол померлому батькові (відео)

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    Для Юрія Габовди суботній матч був особливим - До сліз. Український футболіст у Білорусі присвятив гол померлому батькові (відео)
    Для Юрія Габовди суботній матч був особливим
    Світлина - ФК «Торпедо-БеЛАЗ»

    Юрій Габовда важко пережив втрату тата

    Український футболіст білоруського «Торпедо-БеЛАЗ» з Жодіно Юрій Габовда забив свій перший м’яч у чемпіонаті Білорусі.

    Юрій, який в Україні знаний найперше виступами за львівські «Карпати», відкрив рахунок на десятій хвилині виїзного матчу проти «Городеї». Відсвяткував гол 31-річний Габовда по-особливому: він підняв ігрову футболку, а під нею на майці було намальоване серце і надпис: «Папа».

    Гравець, який народився в Мукачевому на Закарпатті, трохи згодом виклав відео у себе в соцмережах з підписом: «Тату, сьогодні рівно 10 місяців без тебе. Я зробив це, Тату, я знаю,що ти все бачиш і сьогодні ти найщасливіший Тато в світі. Я люблю Тебе, Тату. Ти назавжди в моєму серці».

    Юрій Габовда перейшов у білоруське «Торпедо-БеЛАЗ» цьогоріч улітку з угорського «Дебрецена». За нову команду Юрій уже провів чотири матчі і забив перший м’яч.

    Після перемоги 3:1 над «Городеєю» жодинці набрали після 24-х турів 41 очко і вийшли на четверте місце в таблиці. Вище тільки солігорський «Шахтар», який починав сезон з Юрієм Вернидубом на чолі, а зараз грає під керівництвом іншого українця Романа Григорчука. У лідерів 46 очок. Стільки ж – у БАТЕ з Борисова. Третім іде «Неман» з Гродно – 44 пункти.

    Додамо, що крім Габовди за «Торпедо» віднедавна виступає ще один українець – оборонець Алан Ауссі. Він у зустрічі проти «Городеї» вийшов на заміну на 89-й хвилині. Для 19-річного вихованця київського «Динамо» то був дебют за білоруський клуб. До того він був орендований у чеський «Слован» з Ліберця. За «Торпедо» Алан теж виступатиме на правах оренди.

     Читайте також: Ультрас угорського «Дебрецена» покарали футболістів за виліт у нижчий дивізіон безпосередньо на полі (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Юрій Габовда ФК «Торпедо-БеЛАЗ» (Жодіно) Алан Ауссі ФК «Городея»
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