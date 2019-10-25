«Мабуть, найвидатніший тренер в історії». Чемпіон Європи-1992 побував на могилах Лобановського, Гусіна і Чанова (відео)



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Мортен Бруун не приховує шани до Валерія Лобановського Twitter Мортена Брууна

Мортен Бруун нині працює експертом на данському телеканалі

Напередодні матчу третього туру групового турніру Ліги Європи між командою київського «Динамо» і данським «Копенгаґеном» відомий у минулому данський футболіст, чемпіон Європи-1992 Мортен Бруун, який нині працює експертом на одному з футбольних телеканалів, побував на Байковому цвинтарі.

У Twitter він поділився світлинами з могил видатних українських футболістів, які прославилися виступами за «Динамо» - Андрія Баля, Андрія Гусіна, Віктора Чанова, Валентина Белькевича. А меморіал на могилі уславленого тренера киян валерія Лобановського Мортен зняв на відео.

«Мабуть, найвидатніший тренер в історії», - написав Бруун.

https://twitter.com/Bruun6eren/status/1187291382051946496

А ці світлини Мортен підписав так: «Ми приїхали у країну, де шанують померлих футболістів. Скажімо, дуже особливими та зрозумілими могильними пам’ятниками».

Зауважимо, що в 1995 році Мортен Бруун грав проти київського «Динамо» в складі данського «Сількеборга». Тоді український клуб після нічиєї 0:0 на виїзді переміг 3:1 на НСК «Олімпійський».