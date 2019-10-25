«Мабуть, найвидатніший тренер в історії». Чемпіон Європи-1992 побував на могилах Лобановського, Гусіна і Чанова (відео)
Мортен Бруун нині працює експертом на данському телеканалі
Напередодні матчу третього туру групового турніру Ліги Європи між командою київського «Динамо» і данським «Копенгаґеном» відомий у минулому данський футболіст, чемпіон Європи-1992 Мортен Бруун, який нині працює експертом на одному з футбольних телеканалів, побував на Байковому цвинтарі.
У Twitter він поділився світлинами з могил видатних українських футболістів, які прославилися виступами за «Динамо» - Андрія Баля, Андрія Гусіна, Віктора Чанова, Валентина Белькевича. А меморіал на могилі уславленого тренера киян валерія Лобановського Мортен зняв на відео.
«Мабуть, найвидатніший тренер в історії», - написав Бруун.
https://twitter.com/Bruun6eren/status/1187291382051946496
А ці світлини Мортен підписав так: «Ми приїхали у країну, де шанують померлих футболістів. Скажімо, дуже особливими та зрозумілими могильними пам’ятниками».
Зауважимо, що в 1995 році Мортен Бруун грав проти київського «Динамо» в складі данського «Сількеборга». Тоді український клуб після нічиєї 0:0 на виїзді переміг 3:1 на НСК «Олімпійський».