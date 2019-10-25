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    «Динамо» врятувалося під київським туманом у Лізі Європи (відео)

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    Карлос Де Пена мав нагоди, але не зміг вразити ворота данців - «Динамо» врятувалося під київським туманом у Лізі Європи (відео)
    Карлос Де Пена мав нагоди, але не зміг вразити ворота данців
    Іван Вербицький

    Кияни втратили нагоду вийти в лідери

    Команда київського «Динамо» не змогла перемогти в матчі третього туру групового турніру Ліги Європи. У столиці України команда Олексія Михайличенка розійшлася миром з «Копенгаґеном».

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Копенгаґен» (Данія) – 1:1

    Голи: 0:1 - П’єрос Сотіріу (2). 1:1 – Артем Шабанов (53)

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Шепелєв – Віктор Циганков, Вербіч, Карлос Де Пена (Гармаш, 80) – Бесєдін. Тренер – Олексій Михайличенко

    «Копенгаґен»: Карл-Йоган Йонссон – Бартолец, Папаяннопулос, Віктор Нельссон, Браян Ов’єдо – Стаґе, Зека (к), Віктор Фішер (Ніколай Томсен, 75) – Міхаель Сантос (Ніклас Бендтнер, 89), П’єрос Сотіріу, Расмус Фальк (Ґільєрмо Варела, 87). Тренер – Стале Сульбаккен

    Судді: Галіл Умут Мелер – Джевдет Комурджоґлу, Екрем Кан (усі – Туреччина)

    Попередження: Сергій Сидорчук (22), Вербіч (46), Кендзьора (55), Бесєдін (68) – Стаґе (51), Бартолец (59)

    24 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 21 202 глядачі

    Швидкий м’яч гостям вдався доволі просто: силовий навіс зліва, три дотики головою – скидка Єнса Стаґе – удар П’єроса Сотіріу зльоту.

    Спроби динамівців відігратися в першому таймі виявилися безуспішними. Більше того, добрих пів тайму були абсолютно рівними.

    Зрівняти рахунок невдовзі після перерви ударом головою зміг оборонець Артем Шабанов.

    Наступних хвилин 15 кияни продовжували наступати, проти пробити голкіпера суперників ще раз не змогли. Більше того, кінцівка зустрічі була за «Копенгаґеном». Тому загалом нічийний підсумок виглядає справедливим.

    В іншому матчі групи В шведський «Мальме» переміг 2:1 швейцарський «Луано». Таким чином, «Динамо» і «Копенгаґен» продовжують лідирувати. У них по п’ять очок. У «Мальме» - чотири пункти. «Луґано» з одним очком замикає таблицю.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Бущан Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Володимир Шепелєв Артем Шабанов Денис Гармаш Томаш Кендзьора Денис Попов Артем Бесєдін Карлос Де Пена Олексій Михайличенко ФК «Копенгаґен» П’єрос Сотіріу Карл-Йоган Йонссон Віктор Нельссон Браян Ов’єдо Єнс Стаґе Віктор Фішер Ніколай Томсен Міхаель Сантос Стале Сульбаккен Ґільєрмо Варела Расмус Фальк Ніклас Бендтнер
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